Nicki Nicole habla por primera vez de su relación con Lamine Yamal y contó lo que ella le aporta el futbolista

Lamine Yamal publicó en Instagram una foto junto a Nicki Nicole durante el cumpleaños 25 de la cantante.

A pesar de los rumores sobre el estado de su relación, Nicole Denise Cucco, conocida artísticamente como Nicki Nicole, aseguró que su corazón está en calma y que su noviazgo con Lamine Yamal se mantiene sólido.

Las dudas surgieron cuando el futbolista eliminó de su cuenta de Instagram las fotografías junto a la cantante. Sin embargo, ella respondió con una sonrisa a la prensa y afirmó que se siente feliz y muy enamorada.

El miércoles 10 de setiembre, Nicki Nicole asistió a un desfile de moda en Barcelona. Ocupó un lugar privilegiado junto a Becky G, Ester Expósito y Paris Jackson. Antes de ingresar al evento, la prensa la abordó para consultarle sobre su estadía en España y también sobre su situación sentimental.

“Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, expresó la intérprete de Ojos verdes. “Estoy muy feliz, muy enamorada”, añadió entre risas. “Enamorada está, de Lamine Yamal...”, comentó una de las periodistas.

La cantante se limitó a sonreír, cubrió su boca con la mano y se retiró. Con ese gesto confirmó que su relación con el jugador del FC Barcelona avanza sin problemas.

También confesó estar aprendiendo catalán gracias a su nuevo novio.

“Por Rosalía aprendí la palabrat’ estimo (te quiero)“, dijo al medio Press Magazine. “¿Lamine te ha enseñado alguna palabra en catalán?”, le repreguntan. “T’estimo, también me enseñó. Lo que le pido al amor es disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso me lo da” (Lamine Yamal), confirmaba la rapera.

Nicki Nicole asistió a un desfile en Barcelona junto a Becky G, Ester Expósito y Paris Jackson. Allí confirmó que continúa feliz y enamorada. (Tomada de Instagram)

Los indicios del romance entre el español y la argentina comenzaron a circular en julio. Ambos coincidieron en la fiesta de cumpleaños por los 18 años del futbolista. Los rumores aumentaron cuando la artista asistió al partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia, en el Estadio Johan Cruyff, donde fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta. Poco después fueron vistos en un hotel de Mónaco y las especulaciones crecieron.

La confirmación pública llegó el lunes 25 de agosto. La pareja celebró en un bar el cumpleaños número 25 de la cantante y compartió una fotografía abrazados, que dejó en claro el inicio de la relación. A principios de setiembre volvieron las dudas cuando Yamal modificó su perfil de Instagram y eliminó las publicaciones junto a Nicki Nicole. No obstante, ella reaccionó a una de sus imágenes con un “Me Gusta” y comenzó a disipar las versiones de ruptura.

Quien despejó las especulaciones fue Nico Williams, amigo y compañero de selección de Yamal. Tras la goleada de España por 6-0 ante Turquía, en la segunda jornada de las Eliminatorias Europeas, el jugador del Athletic de Bilbao grabó a su amigo mientras revisaba su celular con una sonrisa. “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué le sonríes al móvil?”, le preguntó.

El atacante del Barcelona mostró la pantalla y lanzó un beso a la cámara. La foto exhibía a Yamal junto a Nicki Nicole. “Mi chaval está in love”, dijo Williams. Así, no solo respaldó el vínculo de su compañero, sino que confirmó que el romance sigue vivo.