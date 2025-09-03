¿Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su relación tras 13 días? Esto es lo que levanta sospechas

Lamine Yamal publicó en Instagram una foto junto a Nicki Nicole durante el cumpleaños 25 de la cantante.

A menos de dos semanas de que el futbolista Lamine Yamal confirmara su relación sentimental con la artista Nicki Nicole, comenzaron a circular especulaciones sobre una posible ruptura.

La relación se hizo pública en agosto, cuando el jugador compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a la cantante argentina para celebrar su cumpleaños número 25. Esa imagen sirvió como confirmación del romance.

LEA MÁS: La foto viral de Lionel Messi con el hijo de dos famosos que enterneció a todos: ‘Sueños cumplidos’

Sin embargo, los seguidores de la pareja notaron en los últimos días que Yamal modificó su perfil en la red social. Eliminó su foto anterior y la sustituyó por un fondo sólido con la frase en inglés “God bless me”.

Ese detalle, junto con la aparente eliminación de imágenes donde aparecía con Nicki Nicole, fue interpretado por muchos usuarios como un indicio del fin del vínculo amoroso.

En redes sociales, el nombre de Franco Mastantuono, también futbolista y argentino, comenzó a mencionarse como un posible tercero en discordia. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada y permanece como un rumor.

Pese a los comentarios que circulan en línea, ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal se han pronunciado al respecto.

La única declaración provino del padre del jugador, Mounir Nasraoui, quien comentó que se trataba de “cosas de niños” y aseguró no conocer a la artista argentina.

Aunque algunas publicaciones del deportista junto a la cantante aún permanecen en su perfil, la incertidumbre crece entre los fanáticos de ambos.

LEA MÁS: Misterio en foto de Sofía Vergara: borró a Tom Brady de una foto y desató rumores sobre su romance de verano

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.