La foto viral de Lionel Messi con el hijo de dos famosos que enterneció a todos: ‘Sueños cumplidos’

El niño conoció a Messi y a ‘La Scaloneta’ en un encuentro lleno de sonrisas y recuerdos inolvidables

Por La Nación / Argentina / GDA
Los hijos de Cubero y Viciconte visitaron a Messi y la selección argentina en Ezeiza; vivieron un día inolvidable junto a sus ídolos.
La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

