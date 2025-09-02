La foto viral de Lionel Messi con el hijo de dos famosos que enterneció a todos: ‘Sueños cumplidos’

Los hijos de Cubero y Viciconte visitaron a Messi y la selección argentina en Ezeiza; vivieron un día inolvidable junto a sus ídolos.

Durante la jornada del lunes 1.° de setiembre, los integrantes de la selección argentina llegaron al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, en el inicio de la concentración previa a los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Entre sesiones de entrenamiento y preparativos para enfrentar a Venezuela como local, algunos niños lograron cumplir un sueño.

Indiana, Allegra, Sienna y Luca, los cuatro hijos de Fabián Poroto Cubero, ingresaron al complejo en compañía de su padre y compartieron un momento único con Lionel Messi y el resto del equipo campeón del mundo.

Messi llegó ese día a Buenos Aires tras la derrota frente al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. A pesar del resultado adverso, se mostró sonriente, firmó autógrafos y recibió a los visitantes con la calidez que lo caracteriza.

Cubero asistió al lugar junto a sus tres hijas, nacidas de su relación con Nicole Neumann, y con Luca, el hijo que tuvo con su pareja actual, Mica Viciconte. Todos recorrieron las instalaciones, observaron parte de la práctica y conocieron a los principales referentes del equipo argentino.

En una de las imágenes que se difundieron en redes sociales, Lionel Messi cargó en brazos a Luca, quien vestía con orgullo la camiseta número 10 de la albiceleste. Según la publicación, el pequeño sabía bien quién era el capitán argentino y ambos compartieron una sonrisa que reflejaba la emoción del momento.

A la imagen se unieron Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes también posaron con el niño. Luca estuvo además en brazos del director técnico Lionel Scaloni.

Por su parte, las tres adolescentes se mostraron entusiasmadas por conocer a sus ídolos. Posaron para fotos junto a figuras como Scaloni, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Gianluca Simeone, Marcos Acuña y Nicolás Paz.

Cubero compartió en sus redes que el encuentro con los campeones del mundo y con el técnico y jugador más importantes de la historia de la selección argentina marcó profundamente a sus hijos. Aseguró que se trató de un recuerdo que conservarán para siempre.

Mica Viciconte también expresó su emoción en redes sociales al ver la felicidad de Luca por conocer a Messi y a sus ídolos. Agradeció a Cubero por hacerlo posible y destacó que el niño vivió un momento que llevará siempre en su corazón.

