Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante

La cantante argentina replicó una fotografía donde se les ve juntos celebrando con juegos, queque y decoración romántica

Por Fiorella Montoya y La Nación / Argentina / GDA

Este lunes, Lamine Yamal publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Nicki Nicole, con motivo del cumpleaños número 25 de la cantante argentina. El gesto puso fin a las especulaciones y confirmó la relación entre ambos, que hasta ahora se mantenía en rumores.








Lamine Yamal
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

