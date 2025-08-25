Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante

Este lunes, Lamine Yamal publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Nicki Nicole, con motivo del cumpleaños número 25 de la cantante argentina. El gesto puso fin a las especulaciones y confirmó la relación entre ambos, que hasta ahora se mantenía en rumores.

La publicación no sorprendió a los seguidores, quienes desde hace un mes siguen de cerca los pasos de la pareja. Sin embargo, el mediocampista del Barcelona dio un paso más al compartir una imagen en la que aparece junto a la artista, como símbolo de su unión.

La escena fue romántica. En el centro de la mesa destacaba un queque blanco con detalles rosas, rodeada de pétalos y un ramo de flores. Además, el ambiente se completó con globos en forma de corazón.

La trapera lució un conjunto negro transparente, mientras que el futbolista español eligió una camisa y un pantalón en el mismo color. Uno de los gestos que confirmó la relación fue la mano del joven de 18 años en la cintura de la cantante, en una pose que generó comentarios.

Tras la publicación del jugador, la cantante replicó la imagen en su propio perfil, acompañada de emoticonos de corazones. Más tarde compartió fotografías del festejo de cumpleaños, donde se la vio soplando velas, rodeada de globos y participando en un juego de Twister con sus invitados.

Lamine Yamal publicó en Instagram una foto junto a Nicki Nicole durante el cumpleaños 25 de la cantante. (Instagram/Instagram)

Los rumores de romance surgieron en julio de 2025, cuando ambos coincidieron en el cumpleaños del jugador. Para la ocasión, Yamal organizó una celebración con artistas internacionales, entre ellos la propia Nicki Nicole y el cordobés Luck Ra.

Dos días después de esa fiesta, la cantante asistió a un partido del Barcelona con una camiseta del club y alentó al jugador desde la grada. Tiempo más tarde regresó al Camp Nou junto a Bizarrap. Ambos fueron recibidos por el presidente Joan Laporta, quien les obsequió camisetas personalizadas.

Aunque en un inicio se mostraron como amigos cercanos, comenzaron a multiplicarse las imágenes juntos. Tras cada encuentro deportivo salían en el mismo auto y los paparazzi los captaron en varias ocasiones. Hasta ahora habían evitado publicar fotos en redes sociales, incluso durante un viaje rápido a Mónaco.

En agosto, Yamal alquiló un avión privado y la invitó a disfrutar de unos días en el Principado. Medios españoles los vieron recorrer las calles, mientras fanáticos se acercaban a saludar al futbolista.

Pese a los intentos por mantener la discreción, a su regreso a España la prensa los esperaba en el aeropuerto. Caminaron con distancia y evitaron gestos de complicidad durante el trayecto hasta el vehículo.

La fotografía publicada este lunes es la primera prueba oficial del vínculo amoroso. Distinta a la discreta historia que días atrás compartió Nicki Nicole, donde etiquetó al jugador en un videojuego.

Antes de relacionarse con Yamal, se especulaba con una posible reconciliación de Nicole con el artista Trueno, de quien se separó en 2023. Fotografías recientes donde aparecían juntos reavivaron esas versiones, aunque el periodista Roberto Antolín aseguró que solo mantenían una amistad.

Nicki Nicole se ha presentado en dos ocasiones en Costa Rica. (Tomada de Instagram)

En paralelo, Lamine Yamal se consolida como la gran promesa del fútbol español. Para muchos es considerado el sucesor de Lionel Messi a nivel mundial. Sus logros con la selección y con el Barcelona le han ganado admiración dentro y fuera de su país.