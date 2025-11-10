Lionel Messi y Rodrigo de Paul sorprenden a dos enamorados en un parque público de Barcelona

Messi y De Paul tienen una gran amistad, la cual crece cada vez que se reúnen en la selección de Argentina.

Una pareja se encontraba celebrando una cita romántica en Barcelona, España, esto en un parque público de la ciudad. Los dos enamorados estaban en media sesión fotográfica, cuando el novio notó en su teléfono la presencia de dos cracks en su espalda: Rodrigo de Paul y Lionel Messi.

El novio volvió a ver a su pareja y sorprendido le comentó quiénes estaban detrás de él.

Messi como De Paul caminaban con velocidad, mientras el muchacho los veía. La escena pronto se hizo viral en redes sociales, aunque no trascendió quiénes eran la pareja ni si pudieron compartir con los astros argentinos.

Luego el diario Mundo Deportivo reveló que la situación se dio en las cercanías al estadio del Barcelona.

Tanto Lionel Messi como De Paul se encuentran en España para concentrarse con la selección de Argentina, equipo que afrontará un partido amistoso frente a Angola, el viernes venidero.

La presencia de Lionel en Barcelona trae muchos comentarios, porque el jugador también estuvo en el nuevo Camp Nou, donde colocó un mensaje muy sentimental sobre un posible regreso al club blaugrana.

“Anoche volví a un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, publicó en redes Messi.