La ‘mufa’ de Christian Sandoval le cayó a Alajuelense: vea lo que dijo antes del partido contra Motagua

Christian Sandoval, periodista de TDMás, y Óscar Ramírez, entrenador de Liga Deportiva Alajuelense.

Previo al encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua de Honduras, los integrantes de TDMás realizaron un programa para analizar el compromiso por la Copa Centroamericana.

Durante el programa, el periodista Christian Sandoval dio una estadística impresionante:

“Motagua nunca, nunca, nunca le ha ganado un partido oficial a Liga Deportiva Alajuelense, y esperemos que siga así”, afirmó con énfasis en la palabra “nunca”.

En TDMás, que suele hacer posteos graciosos o “picantes” en sus redes sociales, Sandoval tiene fama de “mufar” como se dice en Sudamérica, o como se conoce popularmente en Costa Rica “echar la sal”.

Tras el encuentro, Alajuelense perdió esa estadística que Sandoval mencionó, y en las redes de TDMás no duraron en recordárselo en tono de broma.

Aquí está el fragmento del programa donde comentó la estadística previa.

Con razón perdió La Liga ante Motagua, acá está la mufa



Pero vean esa asistencia de Izaguirre 🤤 pic.twitter.com/gOYTME1hvk — TD Más (@tdmascrc) September 27, 2025

Las redes sociales son implacables y en TDMás no dudaron a la hora de buscar un “culpable” de la derrota del bicampeón de Centroamérica.