Carlos ‘Zorro’ Hernández relata la frustración de ser víctima de estafa por agencia de viajes

Carlos 'Zorro' Hernández (tercero arriba de izquierda a derecha) es integrante de la Selección Nacional de Fútbol 7 Amateur, que jugaría el Mundial en Roma, Italia.

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, Carlos Zorro Hernández, no pudo ocultar su frustración al ser supuestamente estafado por un empresario turístico de apellido Levell, con un viaje a Europa.

Para Hernández, lo más duro es que cerca de 24 personas pasaron por la misma situación, ya que habían gestionado un viaje a Italia donde participarían en un Mundial de Fútbol 7, en la categoría Amateur.

De acuerdo con el exfutbolista, sus compañeros estaban muy ilusionados y habían ahorrado dinero para pagar los boletos. Incluso, uno de ellos, planeó regalarle el viaje a su hija por la celebración de sus 15 años.

La denuncia, en la que figura como víctima el exvolante, fue presentada por un hombre de apellidos Caruzo González, en representación de todos los posibles afectados, ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José. Al parecer los jugadores aficionados se presentaron al aeropuerto y no había boletos para el viaje.

La Selección de Puntarenas de Fútbol 7 Amateur tenía previsto participar en la Copa Libertadores que se realizará simultáneamente en Roma, Italia, pero al final tampoco pudieron viajar al ser estafados. (La Nación/Cortesía: Carlos Hernández)

“Al principio uno se molesta mucho, le da cólera. Pero con el tiempo uno va asimilando las cosas. Es una lástima que se aprovechen de la gente y de las ilusiones de personas que soñaban con representar al país, y que se habían esforzado en lo personal y económicamente para sufragar los gastos”, aseguró Hernández a La Nación.

Carlos Zorro Hernández forma parte desde hace varios años de la Selección de Costa Rica de Fútbol 7 y de la Selección de Puntarenas de Fútbol 7, con las que ha participado en torneos como la Copa América y la Copa Libertadores.

“Viajamos a Perú, Colombia, Ecuador y nunca había pasado nada. Siempre habían sido buenas experiencias. Lastimosamente, en el que muchos consideraban el viaje más lindo y más largo, a Roma, Italia, nos pasa esta situación con una agencia irresponsable que se burla de las personas honradas”, enfatizó Hernández.

Pensar en el Mundial de Barcelona 2026

Según el exjugador, para el grupo fue muy doloroso, ya que son personas que deben trabajar y algunos habían pedido vacaciones para el viaje. Perderlo todo de esta manera ahora les deja un profundo sentimiento de desconfianza.

“La persona que nos recomendó esta agencia perdió el dinero invertido en los boletos, al igual que el resto de nosotros. A él le dolió mucho, pero no tiene la culpa. Ahora no queda más que seguir adelante y tratar de recuperar el dinero perdido, aunque sabemos que será muy difícil”, explicó Hernández.

El Mundial de Fútbol 7 Amateur, en Roma, Italia, tenía prevista la participación de 24 equipos, al final Costa Rica no pudo participar. (La Nación/Cortesía: Carlos Hernández)

El exseleccionado nacional aseguró que esta mala experiencia la tomarán como un aprendizaje para no volver a cometer los errores que aprovecharon otras personas para timarlos, y reiteró que continuarán con el objetivo de llegar a un Mundial de Fútbol 7 para aficionados y cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo.

“El próximo Mundial será el año entrante en Barcelona, España, y desde ya estamos conversando para hacer actividades con el fin de recuperar el dinero perdido y también ahorrar fondos para el viaje. Queremos planear todo con tiempo y buscar a las personas idóneas para el tema del transporte”, añadió Hernández.

Para el mundialista de Alemania 2006, lo que queda es seguir adelante con sus vidas, mantener el objetivo de ir al Mundial de Fútbol 7 y continuar con la demanda para que otras personas no sean afectadas, pues tienen conocimiento de que la agencia que los habría estafado enfrenta otra denuncia por el mismo delito.

“Estamos planeando hacer bingos, rifas y otras actividades durante este año y el próximo para recaudar el dinero. Sabemos que no será fácil, pero entre todos esperamos lograrlo y así cumplir el sueño de representar a Costa Rica en un Mundial”, concluyó Hernández.