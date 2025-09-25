Fútbol

Carlos ‘Zorro’ Hernández relata la frustración de ser víctima de estafa por agencia de viajes

Carlos Zorro Hernández, exjugador de Alajuelense y la Selección de Costa Rica, explicó a ‘La Nación’ la estafa de que fue víctima

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Carlos Zorro Hernández Estafa Mundial Futbol 7 Amateur Roma, Italia 24 de setiembre del 2025 Cortesía: Carlos Hernández
Carlos 'Zorro' Hernández (tercero arriba de izquierda a derecha) es integrante de la Selección Nacional de Fútbol 7 Amateur, que jugaría el Mundial en Roma, Italia. (La Nación/Cortesía: Carlos Hernández)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Zorro HernándezMundial Fútbol 7 AmateurEstafa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.