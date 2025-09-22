Reconocido exmundialista denuncia ser víctima de millonaria estafa

Carlos el Zorro Hernández era parte de un grupo de 25 personas que iban a participar en un torno de fútbol 7 en Roma, Italia, pero denunciaron que fueron víctimas de una estafa.

El exmundialista Carlos ‘El Zorro’ Hernández y un grupo de más de 20 personas denunciaron este lunes a un empresario turístico de apellido Levell por una supuesta estafa con un viaje a Europa.

La denuncia, en la que figura el exvolante, la presentó un hombre de apellidos Caruzo González, a nombre de todos los posibles afectados, ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.

De acuerdo con el documento, del que La Nación tiene copia, los afectados pretendían viajar al Viejo Continente para un torneo de fútbol 7 Roma, Italia.

Según el también exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense contrataron los servicios de la agencia, debido a que tiene experiencia en organizar ese tipo de viajes.

18 de las 25 personas pagaron aproximadamente ¢850.000 cada uno por el frustrado periplo. “Casi siempre estamos participando en torneos internacionales, ya habíamos ido a Ecuador, a Perú, a Colombia, fuimos a Panamá y contratamos esta agencia de viajes para que nos comprara los boletos junto con el hospedaje y el transporte, ya que ellos tenían experiencia en Europa y nosotros era primera vez que teníamos un viaje a Europa”, contó el Zorro.

El deportista afirma que tanto él, como los demás perjudicados, tienen comprobantes de las transacciones mediante las que contrataron el servicio de la agencia y cuando tenían todo previsto para el viaje se llevaron la sorpresa de que, al parecer, nunca se hicieron las reservas aéreas.

“Resulta que él no compró ninguno de los boletos, llegaron unos compañeros al aeropuerto, mandó unos PDF que no eran los PDF con los boletos, era una estafa y lastimosamente no se pudo ir al torneo y muchos compañeros y familiares de algunos de los compañeros, perdimos el dinero. ¢850.000 pagamos cada uno y éramos casi 25 personas”, lamentó el exjugador quien se caracterizaba por una fuerte pegada de pierna derecha.

El relato de los afectados, que figura en la denuncia, precisa que el 21 de agosto de este año, un mes antes del viaje, Carlos Hernández y otra persona se reunieron en San Ramón con Levell y su abogado, en donde Hernández pagó el paquete del viaje y el denunciado se comprometió a entregarles las emisiones de las reservas para 03 de setiembre.

“Después de esa fecha, yo le envío a Levell una fotografía del último pasaporte de los 18 pasajeros que faltaban y él me dice que tiene que hacer otra vez la solicitud a la aerolínea Iberia para la emisión de los boletos. Según las políticas de la aerolínea Iberia, nos atrasa 12 días más la emisión de los boletos, siendo el día máximo 16 de setiembre”, detalla la denuncia.

De acuerdo con el documento, el 16 de setiembre tampoco recibieron los boletos y el denunciado alegó que fue culpa de la aerolínea.

“Para esa fecha sospecho que es un fraude, ya que es imposible haber cancelado un mes antes el monto de ¢11.366.400, ese dinero fue depositado vía transferencia bancaria... Luego de eso me doy cuenta que es una estafa, porque nunca hubo una cancelación de parte de la agencia Viajes Levell, a la aerolínea Iberia”, especifica el documento.