Reconocido exmundialista denuncia ser víctima de millonaria estafa

Hecho ocurrió como parte de un viaje a Europa para un torneo de fútbol 7

Por Christian Montero
Carlos el Zorro Hernández era parte de un grupo de 25 personas que iban a participar en un torno de fútbol 7 en Roma, Italia, pero denunciaron que fueron víctimas de una estafa.
Carlos el Zorro Hernández era parte de un grupo de 25 personas que iban a participar en un torno de fútbol 7 en Roma, Italia, pero denunciaron que fueron víctimas de una estafa. (Cortesía/Foto: cortesía Carlos Hernández)







