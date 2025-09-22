Sucesos

Sospechosa de estafas con planes vacacionales llevaba vida de lujo y viajes al extranjero

OIJ de Heredia allanó la vivienda de la sospechosa este lunes

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Una mujer de apellidos Rodríguez Murillo sospechosa de millonarias estafas con planes vacacionales a hoteles todo incluido, fue detenida por agentes del OIJ de Heredia.
Una mujer de apellidos Rodríguez Murillo sospechosa de millonarias estafas con planes vacacionales a hoteles todo incluido, fue detenida por agentes del OIJ de Heredia. (Cortes/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.