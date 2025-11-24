La lesión que inquieta a Alajuelense: Esto es lo último que se sabe sobre Washington Ortega

Todo apunta a que Washington Ortega no jugará la final de la Copa Centroamericana de Concacaf con Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense constatará a ciencia cierta en las próximas horas qué es lo que tiene Washington Ortega, luego de la lesión que sufrió en el partido que la Liga derrotó a Sporting por 2-0, con goles de Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros.

Aunque falta conocer el resultado de los exámenes de rigor para corroborar el diagnóstico preliminar, a lo interno del cuadro rojinegro intuyen que existen probabilidades altísimas de que el guardameta uruguayo no solo se perderá el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú de Guatemala, sino que estaría fuera durante algunos juegos más.

Aunque el equipo no informó con detalle cuál es la zona afectada, en el partido se observó al jugador tocarse con molestia la parte interna del muslo izquierdo.

El primer duelo por la corona regional será este miércoles 26 de noviembre, a las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, que estará a reventar.

Después de eso, la Liga visitará a Cartaginés el 30 de noviembre a las 11 a. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Al día siguiente, los rojinegros alzarán vuelo rumbo a Guatemala, porque el miércoles 3 de diciembre jugarán contra Xelajú, en el Estadio Cementos Progreso. Ahí, el equipo de Óscar “Macho” Ramírez pretende proclamarse tricampeón de Centroamérica.

La Liga retornará de esa expedición internacional para trasladarse a Ciudad Quesada, donde el domingo 7 de diciembre jugará el último partido de la fase regular del Torneo de Apertura 2025 contra San Carlos.

A Washington Ortega le practicarán los exámenes médicos este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pareciera que esos son los encuentros que podría estar fuera Washington Ortega, un hombre que es figura determinante en Alajuelense y que tiene a la afición liguista con el corazón en la mano y con los nervios de punta.

Incluso, la propia Concacaf destaca en su página electrónica lo que ha sido el aporte del charrúa que milita en la Liga.

“Washington Ortega ha sido un fijo en la portería, jugando todos los minutos de la campaña en los ocho partidos del equipo hasta ahora y logrando dos porterías en cero. Ortega ha realizado 26 atajadas y está empatado en el segundo lugar entre los porteros con más salvadas en la edición 2025″, versa en el sitio web de Concacaf.

Bayron Mora sería el elegido para sustituir a Washington Ortega este miércoles, en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La vez pasada que también se prendieron las luces de alarma con Washington Ortega, el susto se generó por un golpe. En ese momento existía la duda de si podría atajar en el partido definitivo de la semifinal contra Olimpia en Honduras.

Sí lo hizo y se convirtió en un hombre fundamental para que los manudos accedieran por tercera ocasión consecutiva a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Pero esta vez es distinto, se trata de una dolencia muscular. Y es bien conocido que en estos casos, cuando todo apunta a un desgarro, la recuperación conlleva algunos días. Y el promedio mínimo, es de una semana fuera. En el caso de Ortega, se piensa que podría ausentarse dos semanas, pero todo dependerá de la evolución.

“Washington nos da muchísima seguridad, pero todos están preparados, yo creo que Bayron Mora, Johnny Álvarez y Daniel Velásquez que son los porteros que vienen ahí atrás están preparados. Es una posición muy complicada porque todos al final de cuentas queremos jugar y tienen muy poca oportunidad”, expresó el defensor rojinegro Guillermo Villalobos.

Añadió que en el juego ante Sporting, Bayron Mora tuvo una intervención destacada ante un descuido y salvó a la Liga.

“Entonces, yo creo que todos estamos preparados. El grupo está fortísimo, estamos muy unidos, se nota dentro de la cancha y tal vez a veces la ofensiva no anda y la defensa está muy fuerte, o al revés. Lo importante es tener un grupo unido, no importa quién haga el gol, sino que todos tengamos el objetivo que queremos”, destacó Guillermo Villalobos.

La lesión de Washington Ortega llegó justo para lo que será el inicio de la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú, un duelo para el que Óscar “Macho” Ramírez podría recuperar a Kenyel Michel y a Anthony Hernández.

Las horas previas a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Alajuelense sostendrá este martes 25 de noviembre, a las 4 p. m., su última práctica antes del inicio de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

La Liga se entrenará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con 15 minutos abiertos a la prensa, después de que Óscar Ramírez y un jugador ofrezcan la rueda de prensa de rigor.

Mientras que por parte de Xelajú, la conferencia con el técnico Amarini Villatoro y un jugador será a las 5:30 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y su entrenamiento en la Catedral empezará a las 6 p. m.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.