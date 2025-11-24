Óscar Ramírez habla de la preocupación con Washington Ortega y su criterio sobre Bayron Mora

Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Sporting por 2-0 con goles de Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros. Y esto fue lo que dijo el técnico rojinegro, Óscar Ramírez, en la rueda de prensa posterior al partido, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

- ¿Qué le deja este partido?

- El lema que hemos metido acá es que la gente que está atrás es la que nos va a dar los cierres de esto, porque es duro jugar el campeonato y la Copa Centroamericana. Se vuelve pesado, cuidamos a algunos muchachos y hay que ver lo de Washington y qué pasa, pero la actitud de Bayron Mora es buena.

”Ya empezamos a jugar finales, era una final, hicimos el daño, 2-0 y luego tratar de que el seguro tiempo fuera más sin desgaste. Son maneras de guardar energías y llevar el partido al punto que queremos. Faltan dos encuentros difíciles, como el de Cartaginés, que está en medio de la final de la Copa Centroamericana”.

- El segundo gol de la Liga fue un jugadón. ¿Ese gol puede significar que el trabajo suyo se ve?

- Hay temas y esto del fútbol es de momentos y de situaciones. Cartaginés nos hizo un bloque bajo, tuvimos ocasiones para resolverlo. Ahora Minor Díaz nos juega un mano a mano y el grupo lo tiene claro. Hay partidos que hemos tenido que manejar diferente y son las herramientas que estamos teniendo para cualquier situación de juego. Ante Liberia hicimos transiciones así, y contra Saprissa también.

”El grupo tiene las herramientas ante cualquier situación. Fue muy bonito el gol y muy contento. Sin ser agrandado, estamos entrando en un proceso que nos falta crecimiento de la movilidad”.

- La gente se va contenta porque ganan y son líderes, pero hay una preocupación con Washington Ortega. ¿Está Bayron Mora listo?

- El trabajo de Diego Cejas (entrenador de porteros) con Johnny Álvarez y Bayron Mora es importante, tal vez no han tenido participación, pero hay que estar preparados para una eventualidad. No sé quién jugará el partido final, porque no lo sé. El ver a Bayron y ver su serenidad me deja tranquilo. Es un puesto jodido, en el que no puede haber equivocaciones, pero están preparados.

Bayron Mora relevó a Washington Ortega, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué piensa del crecimiento de Ronaldo Cisneros? ¿Qué cambió en él?

- Es importante, cuando se llega en los primeros días a un trabajo es un acomodo, de conocimiento, ver cómo se potencian y cómo coordinar con la demás gente para armar duplas o tríos. Y en el fútbol es igual, todo tiene un proceso y hablé con él que tenía que acostumbrarse a los laterales, a los volantes y uno mismo como técnico ver cosas en la cancha.

”Pareciera que no es rápido, pero es de los más rápidos que tenemos, por el desarrollo de velocidad que tiene. Es un atributo importante, tiene experiencia, no le ha pesado el entorno y es buena persona. A Carlos Vela y a alguien más le he dicho que la evolución de él viene bien, es goleador y asistidor. Me tiene contento y se cuida, es profesional”.

- ¿Qué mejorar para ser más finos en el último cuarto?

- Lo más difícil es la coordinación de crear espacios, como en una línea de cinco, los espacios son pequeños y el coordinar en qué momentos hacer la movilidad y crear y ocupar los espacios, con productividad en un centro o un remate es complicado. Hay que estar conectados y tener buena técnica para entender qué le están creando y tomar decisiones. Es de lo más complejo que hay.

Óscar Ramírez dice que tiene confianza en todos sus hombres. Antes del juego, saludó a Minor Díaz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

