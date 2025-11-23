Alajuelense vs. Sporting: La Liga buscará despegarse en el primer lugar

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Sporting este domingo 23 de noviembre. El partido se jugará desde las 4 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y el equipo de Óscar “Macho” Ramírez tiene la firme intención de aumentar su ventaja en el primer lugar del Torneo de Apertura 2025.

Después del empate (1-1) entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, los rojinegros quedaron con el camino despejado para ir en busca de ampliar a cuatro puntos su distancia con respecto a los morados. Para eso, Alajuelense debe ganarle a Sporting.

Sin embargo, los albinegros llegarán a la Catedral con la firme intención de no irse con las manos vacías. Ellos también necesitan puntuar, porque quieren salir de la incómoda parte baja de la tabla.

El partido ante Sporting se vuelve clave para Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Sporting FC será el rival 19 que visite la Catedral para enfrentar a Óscar Ramírez al frente del León.

Mientras que Minor Díaz buscará su primera victoria como técnico en el Estadio Morera Soto. Luego de seis visitas al reducto rojinegro como timonel de la Universidad de Costa Rica y el Municipal Liberia, nunca pudo ganar ahí. Ahora lo intentará con Sporting.

Así amaneció la tabla de posiciones este domingo Copiado!

Así se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2025 antes de los juegos de este domingo y del partido que se disputará el lunes. (Unafut/Unafut)

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Sporting? Copiado!

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting será transmitido por FUTV.

Además, tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Quienes disfrutan vivir el fútbol a través de la radio, pueden sintonizar el partido su emisora preferida: Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) o Actual (101.7 FM).

Alajuelense anuncia el partido contra Sporting Copiado!

¡Este domingo 23 de noviembre juegan los Leones! 🫶🏻🦁



🔜 | Jornada 16 🆚 SFC

🗓️ | Domingo 23 de noviembre, 4:00pm

🏟️ | Estadio Alejandro Morera Soto

📺 | FUTV

🎟️ | Entradas 2x1 solamente en los sectores: Popular Norte, Gradería Este, Oeste y Norte. https://t.co/QL2F6JoQBi… pic.twitter.com/11d3dfxoVM — Alajuelense (@ldacr) November 23, 2025

Sporting anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

Árbitros del partido Alajuelense vs. Sporting Copiado!

Marianela Araya al centro, asistida por Osvaldo Luna y Octavio Jara. Cuarto árbitro: Jonathan Leitón. VAR: Yazid Monge. AVAR: Diego Salazar.

Recuerde los partidos que faltan en el cierre de la fase regular Copiado!

Jornada 16

Alajuelense vs. Sporting: Domingo 23 de noviembre, 4 p. m.

San Carlos vs. Puntarenas FC (Domingo 23 de noviembre, 6 p. m.)

Pérez Zeledón vs. Cartaginés (Lunes 24 de noviembre, 8 p. m.)

Jornada 17

Guadalupe vs. Pérez Zeledón (Sábado 29 de noviembre, 5 p. m.)

Herediano vs. San Carlos (Sábado 29 de noviembre, 8 p. m.)

Cartaginés vs. Alajuelense (Domingo 30 de noviembre, 11 a. m.)

Saprissa vs. Liberia (Domingo 30 de noviembre, 4 p. m.)

Puntarenas FC vs. Sporting (Domingo 30 de noviembre, 5 p. m.)

Jornada 18

Sporting vs. Saprissa (Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.)

Pérez Zeledón vs. Herediano (Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.)

Puntarenas FC vs. Guadalupe (Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.)

San Carlos vs. Alajuelense (Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.)

Cartaginés vs. Liberia (Domingo 7 de diciembre, 3 p. m.)

