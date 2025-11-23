Susto en Alajuelense: Washington Ortega se lesiona poco antes de la final de Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense le está ganando a Sporting y Washington Ortega había tenido muy poco trabajo en el partido. El portero uruguayo se lesionó y eso prende las luces de alarma en el bicampeón de Centroamérica.

Alajuelense quiere la tercera corona al hilo en la Copa Centroamericana de Concacaf y el miércoles recibirá a Xelajú de Guatemala, en el partido de ida de la final.

El arquero hizo un saque de puerta, pero antes de eso atrapó un balón y era evidente que sentía una molestia.

Cayó al piso y de inmediato pidió cambio. A él lo relevó Bayron Mora, en el minuto 70.

Se espera que el equipo rojinegro pueda dar un parte médico luego de finalice el partido.

