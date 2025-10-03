Kevin Briceño no se esconde por su error en gol de Olimpia a Cartaginés

Kevin Briceño se marchó de Honduras lamentando la derrota ante Olimpia, pero con la esperanza de que Cartaginés se clasifique a la Copa de Campeones de Concacaf, en el repechaje ante Motagua.

Tegucigalpa, Honduras.- La eliminación del Club Sport Cartaginés a manos del Olimpia de Honduras en la Copa Centroamericana de Concacaf dejó un sabor agridulce en la plantilla brumosa, especialmente en el portero Kevin Briceño, quien asumió la responsabilidad por el primer gol recibido en el Estadio “Chelato” Uclés.

En un ejercicio de autocrítica y con la mente puesta ya en el repechaje contra Motagua en la última oportunidad para acceder a la Copa de Campeones de Concacaf, Kevin Briceño analizó el encuentro y no eludió la jugada que abrió el marcador para los hondureños.

LEA MÁS: Rodolfo Méndez: entre el sufrimiento y la esperanza que le provoca Cartaginés al periodista más brumoso del país

“Antes del primer gol tuvimos una opción clara, que no pudimos concretar de buena manera, y al final nos meten el primer gol, una jugada donde lastimosamente yo traté de intuir un poco que iba a tirar un centro hacia atrás y la mete al primer palo”, explicó Kevin Briceño al describir lo que fue el gol de Jorge Benguché, muy temprano en el partido.

Al ser consultado sobre su decisión en esa anotación, el portero admitió que fue una elección desafortunada, al pensar que el delantero haría una cosa y más bien resultó al revés.

“Nosotros vemos videos, analizamos el rival y cuando ellos normalmente van hacia línea de fondo por la banda, por el área, lo que hacen por lo general es buscar el centro hacia atrás y traté de intuir eso, pero al final tiró el balón hacia el marco y lastimosamente nos golpean con el gol”, mencionó.

LEA MÁS: Olimpia se deshace de Cartaginés y será el rival de Alajuelense en ‘final’ adelantada

Kevin Briceño no buscó excusas y señaló la naturaleza de los fallos: “Son errores individuales, de los que como jugadores nos tenemos que hacer responsables y así en otras jugadas que nos equivocamos, pero no es buscar ni señalar culpables, somos equipo, porque también tuvimos nuestras oportunidades y no las pudimos concretar”.

El portero resumió la serie en la disparidad de eficacia: “Lo que nos gana la serie es la contundencia que tuvieron ellos contra la inefectividad de nosotros."

A pesar del esfuerzo, especialmente tras igualar el marcador en la segunda parte con el tanto de Mauro Quiroga, una nueva desatención le costó el penal y el segundo gol a Olimpia. El partido acabó 3-1 y el cuadro catracho ganó la serie con un gobal de 5-2.

“Otra desconcentración en un saque de banda y vino la jugada del penal, ahí es cuando nos meten el segundo gol y ahí se nos pone un poco más cuesta arriba”, lamentó el jugador.

LEA MÁS: El lamento de Carevic tras la eliminación de Cartaginés y las palabras hacia sus jugadores

Este es el gol con ‘horror’ de Kevin Briceño

EL LEÓN ENTRÓ CON TODO🔥⚽️



Benguché le ganó a todos y pone 1-0 y el 3-1 en el global🦁



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GE4jli11Px — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 3, 2025

EL LEÓN ENTRÓ CON TODO🔥⚽️



Benguché le ganó a todos y pone 1-0 y el 3-1 en el global🦁



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GE4jli11Px — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 3, 2025

Lecciones para Cartaginés

La reflexión más profunda del portero se centró en la lección que deja la derrota, enfatizando que en el fútbol el resultado es más importante que la estética.

"Se gana con goles y no jugando bien, porque si es por volumen de juego, si uno analiza, queda con ese sinsabor porque no fue como que nos pasearon todo el partido”, sentenció.

Además, insistió en que esa es la razón de la tristeza y la frustración que les quedó a los brumosos, que tuvieron oportunidades, no las supieron hacer y cuando se equivocaron, Olimpia los golpeó.

El defensor del Cartaginés Marcelo Pereira disputa el balón con José Pinto del Olimpia, durante el partido por la Copa Centroamericana. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

“Hay que ser más efectivos en las dos áreas, ganar duelos, que hay jugadas donde como defensas nos tenemos que imponer más y como delanteros tener esa tranquilidad para meter los goles”, recalcó.

Al despedirse de la Copa Centroamericana, Cartaginés se concentra ahora en el repechaje por un cupo a la Copa de Campeones de Concacaf (Concachampions), contra el Motagua de Honduras, un rival que ya enfrentaron en la fase de grupos.

“Nos queda es concentrarnos en el campeonato nacional, en el repechaje que tenemos contra Motagua, que ya lo enfrentamos, que son un buen equipo, pero sabemos que podemos hacer un buen trabajo y acceder a la Concachampions," concluyó Kevin Briceño.