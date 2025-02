Joseph Joseph niega salarios de $30.000 en Alajuelense

Joseph Joseph no solo habló sobre los nueve jugadores que Liga Deportiva Alajuelense aportó a la Selección Sub-17 que logró la clasificación al Mundial de Catar 2025; ni de cómo vive él momento del club, al ver que la dirigencia lo ha hecho todo, pero ese campeonato nacional que tanto ansía el liguismo aún no llega.

En la extensa entrevista en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada, el presidente rojinegro confesó su sentir: “Yo reconozco que hacia afuera sí hay más reclamos de la cuenta y eso en nada ayuda; adentro estamos dándole duro, trabajando duro para lograr la 31″.

Añadió que la mejor prueba de que en el club están enfocados en ese objetivo, fueron cambios importantes en la planilla, incluso con jugadores que tenían contrato aún vigente. Aunque esos finiquitos significaron un costo importante, lo hicieron.

Una de las grandes dudas entre los aficionados son los salarios de los jugadores. Ahí le preguntaron a Joseph Joseph si es cierto que Alajuelense tiene futbolistas ganando $30.000, como Joel Campbell, y lo negó de forma rotunda.

“Yo no me voy a sentar aquí a decir el salario de cada uno. Voy a decir algo que va a generar un poco de roncha, pero yo veo que cuando la Liga presenta a un jugador, en las conferencias de prensa, las preguntas son cuánto gana, quién lo paga, que si Joseph está poniendo la plata, de su pasado y así. Yo no sé, a veces siento mucho la intención de bajarle el piso”, aseguró el presidente manudo.

Inclusive, recordó que cuando Alajuelense presentó a Alexandre Guimaraes como su nuevo técnico, la sala de prensa estaba repleta y él se impresionó al ver que muchas de las consultas en ese momento giraron en torno a que si su pasado saprissista le podía pasar factura en su paso por la Liga.

Liga Deportiva Alajuelense presentó a Alexandre Guimaraes el 12 de marzo de 2024. (Rafael Pacheco Granados)

“Guima estuvo en Saprissa, sí; pero estuvo en Herediano, en Cartaginés, en el extranjero, quedó campeón en Colombia y la pregunta era por su pasado saprissista. Entonces, a veces siento alguna intención de bajar el piso”, comentó.

Después de eso, aseguró que en Alajuelense no pagan locuras y comentó que algo que pocas veces se dice, o que no se cae en cuenta de eso, es que el presupuesto de la Liga es muy parecido al de su rival.

“Creo que se ha usado de excusa para justificar cuando nosotros fichamos a alguien, pero no es así. En la Liga no se infla el fútbol”, recalcó.

Otra cosa que aseguró el presidente es que quien se ha encargado de los fichajes es el director deportivo Javier Santamaría.

“Tengo que reconocer, sobre todo en esta ventana, que él hizo un trabajo increíble. En una ventana donde hay doce días entre un torneo y el otro, de los cuales siete son de vacaciones, lo que él se movió y fue él, fue increíble”, indicó.

El jerarca admitió que a veces los contratos se firman en su oficina, o que es él quien tiene el contacto con determinado agente, y a veces, él le ofrece ayuda a Javier Santamaría.

“Han sido casos muy puntuales; pero puedo decirle con toda seguridad que con esta ventana, sobre todo esta y la anterior, todos los fichajes los hizo él”, citó, para agregar que no entiende la razón del porqué el español es tan criticado.

Al referirse a eso, dijo que Iago Falque es un jugadorazo y prueba de eso es que militó en el Tottenham, la Roma y en Colombia. Recordó que tuvo una lesión muscular de muy poca duración, que puede estar relacionada a la inactividad que traía.

Se recuperó, volvió a un partido de la Copa Centroamericana y le fracturaron un dedo del pie, es parte del fútbol, pero insistió en que qué culpa tiene Santamaría de eso.

“La planilla, desde que él llegó, está renovada en un 80 o 90%. Esta planilla de la Liga es la mejor en muchos años. Y eso es iniciativa de él”, insistió.

En junio habrá elecciones en Alajuelense y uno de los puestos en juego es la presidencia. Eso no lo inquieta, a pesar de que hay gente que lo adversa en otro grupo político y algunos más se están organizando.

Joseph Joseph defiende la gestión de Javier Santamaría como director deportivo de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Claro que hay detractores, correcto, pero no puedo luchar contra eso, estamos enfocados en el título, estamos enfocados en nuestro trabajo diario, no estoy pensando en política. No creo que es un momento como para yo salir a decir si voy a seguir o no voy a seguir, no quiero distraer a nadie y ahora esto es de trabajar duro para lograr lo que todos queremos”, subrayó Joseph Joseph.

El cargo no lo obsesiona, porque dijo que llegó para ayudarle a la institución que tanto quiere.

“No vengo buscando otro puesto, no vengo buscando que sea trampolín para otra cosa; no vengo a buscar vender más, o vender algún servicio, o ganarme alguna comisión. Nada, no me obsesiona y lo que sí me obsesiona es que la Liga sea líder en todos los campos”, sentenció.

¿Si la Liga no es campeón en este torneo seguirá o no al frente de la Liga? “Yo no quiero hablar de eso ahora, yo no quiero distraer a nadie, nuestro enfoque ahora es trabajar duro”, respondió Joseph Joseph en Encuentro Deportivo.

Lo que tiene muy claro es que todos en Alajuelense están en evaluación constante y que todas las decisiones se toman al final.

Hoy él se siente satisfecho con el trabajo de Alexandre Guimaraes en el banquillo. El contrato del técnico se acaba a mitad de año, con opción de un año más.

