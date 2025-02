Joseph Joseph deja ver su lado más frontal al hablar de Alajuelense sin filtros de ningún tipo

Joseph Joseph aseguró que Liga Deportiva Alajuelense cuenta hoy con su mejor planilla de los últimos 15 o 20 años. (Rafael Pacheco Granados)

Joseph Joseph no es tanto de aparecer en medios de comunicación, a pesar de ser el presidente de Liga Deportiva Alajuelense. Él intenta mantener un perfil bajo porque cree que los protagonistas son quienes están en la cancha.

Su criterio es que la dirigencia debe dar las condiciones, exigir y hacer los cambios que correspondan, pero los reflectores deben recaer en entrenadores, futbolistas y staff deportivo.

En la entrevista que concedió al programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada, contó que su tiempo principal no se lo está dando a su empresa, Pequeño Mundo, que en este momento cuenta con 18 locales en territorio nacional.

“Esta función, esta posición en la Liga demanda mucho tiempo y puedo decirle que estoy arriba del 80 o 90% dedicado a la Liga”, afirmó Joseph Joseph, ese hombre de negocios que llegó al fútbol por su amor a Alajuelense.

Dijo que la crítica no lo molesta y la considera normal. Cuando va a la calle, está en un centro comercial, en un supermercado o incluso en su negocio, siempre lo tratan con respeto, incluso aficionados de otros equipos.

Antes pasaba inadvertido, pero ahora Alajuelense le dio más visibilidad, algo a lo que de cierto modo no termina de acostumbrarse por su manera de ser, pero insiste en que ha sentido un trato bueno en términos generales. También comprende los reclamos.

“En un partido, en una gradería con 15.000 o 20.000 personas, puede ser que algunos se organicen para gritar algo o así, pero a ver, es parte del puesto, no se puede impedirles eso. Ellos son nuestros clientes; y el cliente siempre tiene la razón. Uno no puede restringirles o prohibirles que digan esto o lo otro, o que pongan una manta, o lo que sea, es parte de... Al que no le gusta eso, creo que no puede estar en este puesto, tiene que dedicarse a otra cosa” expresó Joseph Joseph.

¿Se siente frustrado? En el club han hecho múltiples esfuerzos por lograr lo que el liguismo quiere, que es ese título nacional, y no llega. Con sinceridad, admitió que momentáneamente cuando eso pasa se cuestiona cosas; pero pronto cae en cuenta de que el equipo debe sacudirse.

“El luto dura un día o dos días y a partir de ahí trabajar duro para la siguiente temporada. Yo creo que nosotros, en este año y once meses, cada torneo hemos mejorado la planilla. O sea, si usted agarra las cuatro planillas que nos han tocado a nosotros, cada una es mejor que la anterior”, detalló.

Inclusive, se atrevió a decir que Alajuelense cuenta en este momento con la mejor planilla de los últimos 15 o 20 años de la historia reciente de la institución.

“Sé que hemos dado alma, vida y corazón para lograrlo. A veces, por alguna jugada determinada en una final, pues no se logra, alguna jugada puntual, pero hay dos caminos: rendirse o seguir, y yo siempre soy de seguir”, mencionó.

Joseph Joseph asegura que él comprende totalmente a la afición de Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN)

Dejó claro que él no va a evadir su responsabilidad, porque es el presidente y cualquier cosa que pasa en la Liga es responsabilidad suya.

“Ahora, sí creo que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para lograr el título, en la directiva. Siempre que vemos alguna falencia en alguna de las áreas del equipo, pues buscamos mejorarla. Yo creo que en esta temporada habían determinados puestos que había que mejorar y lo hicimos”, subrayó.

Alajuelense procura evitarse ‘sorpresas’

Joseph Joseph se encuentra convencido de que lo han hecho todo; pero eso no los exime de mejorar, porque si no fuera así, entonces tocaría hacerse a un lado.

¿Cuál es el cortocircuito para que no se les haya dado ese campeonato? Joseph Joseph dijo que han habido jugadas muy puntuales en las diferentes finales que cambian el rumbo.

“Todos los cambios que hemos hecho es precisamente para evitar esas sorpresas que a veces se dan y que creo que ha habido algo de infortunio, ¿verdad? Por cómo se han dado algunas de las finales”, citó, para revelar que lo ocurrido en diciembre no se lo esperaba.

“Esta última sí me dolió bastante, porque habíamos ganado la primera fase y yo sentí que llegábamos muy bien, muy fuertes a los cuatro partidos contra Herediano”, reconoció.

Alajuelense tiene mucha regularidad, llega a las finales y es un paso lo que le ha faltado, con errores humanos y malas decisiones. Esas jugadas puntuales a las que se refiere el jerarca manudo.

“Para los que sólo se fijan en resultados deportivos, porque yo creo que cuando uno evalúa una gestión hay que fijarse en todo, pero hay gente que no lo hace. Que no se olviden que en este año y once meses tenemos dos Copas Centroamericanas invictos, tenemos un Torneo de Copa, estamos en la final del otro Torneo de Copa, tenemos una Recopa y hemos llegado a las finales.

”Que por determinadas jugadas muy puntuales hemos perdido. Ahora, no voy a ser mezquino, o sea, también nosotros tenemos que siempre volver a ver hacia adentro y volver a ver qué hemos hecho nosotros como dirigentes para que estas cosas se den”, afirmó Joseph Joseph.

Según él, por eso es que de una temporada a la otra siempre han mejorado e insistió en que se armó una planilla muy buena, porque en cada puesto tienen dos jugadores que considera de mucha jerarquía, generando una sana competencia, y que esta vez él espera un resultado diferente.

Joseph Joseph dijo que una prueba de que en Liga Deportiva Alajuelense se toman decisiones fuertes fue sacar jugadores del equipo con contrato vigente. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A lo interno del club, Joseph Joseph ha dicho que tienen que aislarse de manifestaciones externas, de lo que se dice, en un ambiente de tanta presión, y centrarse en el trabajo, hasta lograrlo.

“Nosotros no tenemos que dejarnos influenciar por las manifestaciones externas que no podemos controlar. Lo de afuera no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar lo de adentro”, citó.

Reiteró que aquellas declaraciones del gerente general Manuel Zamora fueron muy desafortunadas, cuando manifestó que la taquilla de la gran final no caería mal. En cuanto a las mantas, indicó que él no iba a salir a linchar públicamente a nadie.

“La persona que lo hizo, se equivocó. Ya le hablamos, ya corregimos y yo lo que puedo decir es que estoy garantizando que eso no va a volver a ocurrir. Hubo medidas internas”, destacó Joseph Joseph.

