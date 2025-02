El amor por Alajuelense lleva a sus aficionados a hacer lo impensable

Quizás usted no lo crea y no faltará quien haya tirado la toalla, pero tampoco resulta extraño ver cómo este 14 de febrero muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense dedicarán algún mensaje especial al club de sus amores.

Esa es una tradición muy propia del liguista en San Valentín, y por más que haya fanáticos resfriados con el equipo por no lograr ese anhelado campeonato nacional en diciembre, resulta imposible que sea un divorcio total.

¿Qué es lo más loco que ha hecho usted por amor a la Liga? Esa consulta se planteó el martes anterior en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, una herramienta gratuita de La Nación conformada por más de 23.300 seguidores.

Para este ejercicio de opinión, la mecánica era contar sus locuras por la Liga a través de un correo electrónico.

De inmediato, los mensajes empezaron a llegar, como si se tratara de un buzón de cupido entre la afición y la Liga. Eso evidencia que definitivamente la pasión inquebrantable y el amor por Alajuelense lleva al liguista a hacer lo impensable.

“Una novia que tenía me dio a escoger si ir al estadio pero terminábamos, o estar con ella. Obviamente, escogí al León”, contó Dilan Alvarado.

Ander Zamora mencionó hizo una apuesta en un partido de la Liga y al ganarla, no lo pensó dos veces para gastarse ese dinerito en dos camisas originales del club. Cada una costaba ¢45.000.

Andrew Solano contó que hace muchos años formaba parte de La Doce, en una época donde las barras generaban muchos problemas, y en aquel momento tenía una novia que lo metió en un aprieto.

“Ella me dijo que fuéramos a la Ultra para celebrar nuestro aniversario y ella no sabía que yo era de La Doce. Y claro, yo metido en media Ultra con la camisa de la Liga. Para peor, la Liga perdió y unos ahí me miraban muy raro. Eso fue lo más loco que he hecho por la Liga”, relató Andrew Solano.

José María Gamboa relató que su locura por amor a la Liga fue reciente, porque en el semestre pasado viajó a El Salvador en agosto y luego a Guatemala en octubre para seguir al equipo en sus partidos contra Luis Ángel Firpo y Antigua.

“Otra cosa loca que hice hace tiempo fue que la hermana de mi exnovia, que en aquel momento era mi novia, se casaba en la misma fecha que un Belén vs. Alajuelense en el Rosabal Cordero. Y yo no fui al casamiento para ir a alentar; sí, la Liga es lo más grande que hay”, recordó José María Gamboa.

Esta fotografía en el Morera Soto de Carlos Mora y su esposa, Pamela Mora, dio mucho de qué hablar en redes sociales. Foto: X

Aned destacó que lo más loco que ha hecho por la Liga fue el día de la final del Torneo de Apertura 2024, porque tenía un viaje programado a Guanacaste desde Limón con su papá y su hermano. Ese mismo día, cuando iban saliendo a las 4 a. m. se les ocurrió ir al partido y se desviaron hacia Alajuela.

Llegaron directo a buscar entradas en reventa y luego de un buen rato las consiguieron, pero el resultado no fue el esperado. Con esa tristeza retomaron el rumbo original y llegaron a las 2:45 a. m. a Guanacaste.

Vera Montero mencionó que su hermana y ella siempre iban juntas al estadio, pero un domingo las dejó el bus de las 7 a. m., así que decidieron tomar un taxi.

“Recorrimos varios metros y el chofer preguntando a dónde las llevo y a nosotras nos daba mucha vergüenza decirle que al estadio, porque eso fue como en los años 80′s”, subrayó Vera Montero.

Luis Valverde se rapó hasta con prestobarba; Mario Segura se metió a la cancha del estadio y Rosa María era rubia y se tiñó el pelo la mitad roja y la mitad negra.

También está la experiencia inolvidable de Andrew Gutiérrez y Vivian, dos asociados de la Liga que se comprometieron hace un año en plena gramilla del Estadio Alejandro Morera Soto.

Thelma Jiménez relató que hace muchos años tenía un vecino envenenado saprissista y para los clásicos sacaba una gran pantalla y la conectaba al parlante, de modo que se escuchaba en todo el barrio. En una de tantas, ella se encargó de que no le funcionara la cuchilla.

Gonzalo Chacón apuntó que fue a la barra de sol de la Liga en un clásico en Tibás en los años 90′s, pero la experiencia no resultó agradable.

“Nos tiraron bolsas de orines y monedas de ¢20. Una le pegó a mi amigo en la ceja y casi le saca el ojo. Fue tan fuerte el golpe que se le hizo una gran chichota roja, roja como de caricatura”, indicó Gonzalo Chacón.

Rigoberto Morera iba pintado de rojo y negro celebrando por la calle ancha en Alajuela; mientras que Tomás Pereira se tatuó todas las copas que tiene la Liga.

Cidaney Trejos recordó que una vez que Alajuelense salió campeón se puso la camisa y una gorra del club y salió a bailar en media calle.

En las buenas y en las malas, hay aficionados de Liga Deportiva Alajuelense que siempre están ahí. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Gabriel Hernández tenía el último día de clases antes de graduarse justo en la final entre Alajuelense y Cartago y su decisión fue ir al estadio.

Antes de eso, él mismo tuvo otra vivencia que define como loca. Venía saliendo de la covid-19 y aún tenía secuelas, pero se puso mascarilla y se fue para Alajuela a celebrar la 30 en diciembre de 2020. Después de eso, se enfermó más.

Jhonny Castillo recordó que el 18 de diciembre de 2021, se enteró de que iba a ser papá. Durante una semana, su esposa y él guardaron la noticia hasta que el 24 de diciembre le dieron a la familia un regalo. Era un mameluco negro que decía: Futuro goleador de la Liga.

“Esa ha sido la Navidad más especial de todas, acompañado por la Liga. Vale indicar que en julio de 2003 yo tuve la oportunidad de ser campeón con la Liga en Minnesota, por lo que puedo decir que todo gira en torno a la Liga”, destacó Jhonny Castillo.

Jorge Delgado indicó que él lo único que puede hacer por la Liga es desearle lo mejor, pero quiere ver amor a la camiseta y que se deje de estar pensando en el lado económico.

