Alajuelense hace pública indignación con un futbolista

Liga Deportiva Alajuelense pegó el grito al cielo apenas ocurrió la aparatosa acción en la que Creichel Pérez perdió el conocimiento por un momento, durante el partido que los rojinegros le ganaron a Sporting (0-1) con un gol de Aarón Suárez.

Yostin Salinas golpeó por atrás al extremo rojinegro y literalmente lo noqueó. En la Liga no podían creer que fuera justamente él, quien en torneos anteriores había protagonizado una acción similar contra Celso Borges.

En el Estadio Ernesto Rohrmoser, el árbitro José Daniel Montero simplemente lo amonestó, no tanto por la falta en sí, sino por los reclamos entre jugadores. Si en esa jugada lo perdonó de la roja directa, también lo salvó de la segunda amarilla tras otra falta sobre Diego Campos.

La Liga, más que quejarse del arbitraje, señala la repetición de acciones bruscas por parte de Yostin Salinas.

“En abril de 2022, jugando en el Estadio Alejandro Morera Soto, Celso anotó un gol de cabeza y este muchacho Yostin Salinas lo agredió y lo mandó al hospital. Ahora vemos exactamente la misma agresión: Creichel Pérez es golpeado por este jugador y no le pasa absolutamente nada. Tanto aquella vez como en esta ocasión, se merecía la roja”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Añadió que lo único que la Liga pide es que, ante jugadas arteras como esa, se aplique el reglamento.

“Eso es todo, no puede ser que este muchacho, en dos ocasiones, le haga esto a la Liga, que los jugadores terminen en el hospital y no pase nada”, recalcó Marco Vásquez.

Debido a la expulsión de Alexandre Guimaraes, Bryan Ruiz dirigió al equipo y también acudió a la rueda de prensa posterior al partido.

La Nación le consultó sobre el golpe recibido por Creichel Pérez y él consideró que fue muy fuerte. Además, reiteró lo dicho por Marco Vásquez.

“El tema con la acción es que Yostin Salinas ya había cometido una falta muy parecida hace unos torneos contra Celso. Me parece que usa una fuerza brusca, malintencionada, pienso yo. Y podía ser para más... Lo manda al hospital, en una situación en la que creo que podía disputar el balón, pero no con la fuerza y la forma brusca en que lo hizo”, opinó Bryan Ruiz.

El partido entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense resultó muy accidentado. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dijo que espera que no se trate de algo personal contra la institución rojinegra por parte de ese jugador.

“Porque sí me parecen un poco extrañas esas acciones, más aún cuando hay que cuidar la integridad de un colega. Aparte de que todos los equipos y todos los futbolistas se juegan mucho dentro del campo, es importante proteger la integridad de quienes están compitiendo.

”Yo competí y pasé por muchas situaciones, algunas con mala intención de parte de algunos jugadores. Puede que sea parte del fútbol, pero ahí es donde se debe cuidar la integridad de los actores dentro del terreno de juego”, destacó el excapitán de Alajuelense y de la Selección de Costa Rica.

El auxiliar de Alexandre Guimaraes subrayó que todos en la Liga se tranquilizaron un poco cuando vieron que Creichel Pérez se marchó consciente al hospital, y confía en que pronto podrán tenerlo de vuelta en la cancha.

Jonathan McDonald también terminó en el hospital en 2018

En marzo de 2018 se presentó otra situación en un clásico: Jonathan McDonald saltó por un balón también pretendido por el zaguero saprissista Yostin Salinas que llegó a destiempo, en el minuto 60. Chocaron cabeza con cabeza y la peor parte la llevó el delantero manudo, quien terminó con fractura en el maxilar derecho y tuvo que ser operado.

Jostin Salinas responde a señalamientos en su contra

Jostin Salinas decidió publicar una historia en su cuenta de Instagram, sacudiéndose de las acusaciones de Alajuelense en su contra, pero después borró el mensaje.

“Los que me conocen y saben de dónde vengo saben el tipo de persona que soy, lo que digan afuera no me va a afectar, porque si Dios está conmigo quién contra mí. No hablen sin saber, solo buena vibra siempre. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, escribió Jostin Salinas en ese mensaje que podrá observar a continuación.

Yostin Salinas salió al paso de las críticas de la dirigencia de Alajuelense. Instagram Yostin Salinas. ( Instagram Yostin Salinas./Instagram Yostin Salinas.)

