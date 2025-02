¿Por qué expulsaron a Alexandre Guimaraes?

En medio del susto con Creichel Pérez por ese golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por un momento y los reclamos en contra de Yostin Salinas en el accidentado partido entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes fue una de las personas que entraron a la cancha. También terminó como el único expulsado en ese incidente.

¿Por qué le mostraron la tarjeta roja al técnico de la Liga? La consulta se le formuló al auxiliar rojinegro Bryan Ruiz, quien estaba muy cerca de todo.

“El árbitro (José Daniel Montero) nos dice que por entrar a la cancha es que lo expulsan al final. Me imagino que eso es lo que dice el reglamento, no lo tengo muy claro sobre esa situación. Ahora, que solo vieron a Guimaraes es raro, porque hubo muchos que estuvieron dentro de la cancha, que en principio no deberían de estar. Entonces, no sé por qué solo a Guimaraes, pero bueno, eso ya solo el central es el que sabrá, esa es la decisión de él y es el que sabrá”, expresó Bryan Ruiz.

Su criterio es que ante algunas situaciones debería imperar el sentido común, pues afirmó que ningún integrante de los cuerpos técnicos intentó hacer problemas.

“Él intentaba estar separando una situación. Si el reglamento dice una cosa hay que acatarlo, pero sí me hubiera gustado más el sentido común, ya que estaba separando. Y había muchos más, que quizás no deberían estar dentro de la cancha en ese momento”, insistió Bryan Ruiz.

Marco Vásquez denuncia que a Yostin Salinas se le va la mano contra Alajuelense

Repase todo lo ocurrido en estos videos

DURÍSIMO golpe se lleva Creichel Pérez y se armó la bronca. pic.twitter.com/a7ifQkf9Xq — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

Expulsan a Guima y se parte de risa. pic.twitter.com/qDtsWrHXWt — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

Está livianito Guima. pic.twitter.com/XwtnymrWaH — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

