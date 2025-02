Yostin Salinas le responde a Alajuelense y luego se arrepiente de hacerlo

Yostin Salinas no se quedó cruzado de brazos luego de que Liga Deportiva Alajuelense hizo pública su indignación con él, tras varios episodios que se han dado cuando juega contra los manudos.

Marco Vásquez recordó que antes del golpe propinado a Creichel Pérez en el partido del miércoles contra Sporting, en abril de 2022 se presentó otra situación, con algo parecido en contra de Celso Borges.

El vocero rojinegro fue enfático en que este reclamo público no es en contra del arbitraje, sino que Alajuelense más bien señala la repetición de acciones bruscas por parte de Yostin Salinas.

DURÍSIMO golpe se lleva Creichel Pérez y se armó la bronca. pic.twitter.com/a7ifQkf9Xq — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

Antes de esto, en 2018 se presentó otra situación en un clásico: Jonathan McDonald saltó por un balón también pretendido por el zaguero saprissista Yostin Salinas, que llegó a destiempo, en el minuto 60. Chocaron cabeza con cabeza y la peor parte la llevó el delantero manudo, quien terminó con fractura en el maxilar derecho y tuvo que ser operado.

Yostin Salinas, futbolista de Sporting, decidió pronunciarse a través de una historia en su cuenta de Instagram, que duró muy poco, porque cambió de opinión y la borró.

“Los que me conocen y saben de dónde vengo saben el tipo de persona que soy, lo que digan afuera no me va a afectar, porque si Dios está conmigo quién contra mí. No hablen sin saber, solo buena vibra siempre. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, escribió Yostin Salinas, en un mensaje que rápido desapareció, pero del que quedaron capturas, como siempre suele pasar en el mundo de las redes sociales.

Yostin Salinas salió al paso de las críticas de la dirigencia de Alajuelense. Instagram Yostin Salinas. ( Instagram Yostin Salinas./Instagram Yostin Salinas.)

Los reproches de Alajuelense

“En abril de 2022, jugando en el Estadio Alejandro Morera Soto, Celso anotó un gol de cabeza y este muchacho Yostin Salinas lo agredió y lo mandó al hospital. Ahora vemos exactamente la misma agresión: Creichel Pérez es golpeado por este jugador y no le pasa absolutamente nada. Tanto aquella vez como en esta ocasión, se merecía la roja”, expresó Marco Vásquez.

El jugador albinegro fue amonestado por José Daniel Montero, cuando todo indicaba que daba para expulsión. Y lo perdonó de nuevo al no sacarle la segunda amarilla en una entrada fuerte que también la ameritaba, contra Diego Campos.

Perdonado Salinas. pic.twitter.com/EwwL6e39Qf — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

“La actitud de él, cuando Celso le habló me pareció irrespetuosa y no sé qué decir. Entre colegas tienen que cuidarse. Lo que la Liga está pidiendo en este caso es que se respete el reglamento, y si es una jugada artera en la que debió darse una expulsión, que se revise el VAR. El arbitraje habla por sí solo y la salida de don Horacio Elizondo ya empieza a dar efectos un poquito negativos”, indicó Marco Vásquez.

Marco Vásquez denuncia que a Yostin Salinas se le va la mano contra Alajuelense

Otro integrante de Alajuelense que se pronunció al respecto fue el asistente técnico Bryan Ruiz, quien terminó dirigiendo el partido ante la expulsión de Alexandre Guimaraes. Debido a eso, él acudió a la rueda de prensa posterior al encuentro.

En la sala de prensa del Estadio Ernesto Rohrmoser, La Nación le consultó al auxiliar rojinegro sobre el golpe recibido por Creichel Pérez y él consideró que fue muy fuerte. Además, reiteró lo dicho por Marco Vásquez.

“El tema con la acción es que Yostin Salinas ya había hecho una falta muy parecida hace unos torneos contra Celso. Me parece que usa una fuerza brusca, malintencionada, pienso yo. Y podía ser para más... Lo manda al hospital, en una situación en la que creo que podía ir a la acción dividida, pero no con la fuerza y la forma brusca como se fue”, opinó Bryan Ruiz.

"Malintencionada", Bryan Ruiz señala que lo de Yostin Salinas es reincidente contra La Liga. pic.twitter.com/I45GasRhy6 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

Dijo que espera que no se trate de algo personal contra la institución rojinegra por parte de ese jugador.

“Porque sí me parecen un poco raras esas acciones, más aún cuando hay que cuidar la integridad de un colega. Aparte de que todos los equipos y todos los futbolistas se juegan mucho dentro del campo, es importante proteger la integridad de quienes están compitiendo.

“Yo competí y recibí muchas situaciones, algunas malintencionadas de parte de algunos jugadores. Puede que sea parte del fútbol, pero ahí es donde se debe cuidar la integridad de los actores dentro del terreno de juego”, destacó el excapitán de Alajuelense y de la Selección de Costa Rica.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.