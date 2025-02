Alajuelense detalla qué pasa con Joel Campbell y otros ausentes

Liga Deportiva Alajuelense se presentó al partido contra Sporting con muchas caras distintas a las del clásico del domingo. Entre los ausentes se encontraba Joel Campbell, cuestionado por propios y extraños porque no se vio nada bien en el partido contra los morados.

¿Qué pasa con él y con los demás futbolistas de la Liga ausentes ante Sporting? De todos, el único descartado por lesión fue Joshua Navarro. Todos los demás que no entraron en lista fue por decisión técnica de Alexandre Guimaraes.

Aparte de Campbell, la Liga tampoco contó para el duelo contra los albinegros con Santiago van der Putten, Bryan Oviedo y Alejandro Bran.

“El caso de Oviedo, Bran y Van der Putten es por cargas de trabajo, estamos un poco cargados. El caso de Joel, un tema técnico, una decisión del técnico”, expresó Marco Vásquez a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

LEA MÁS: Alajuelense hace pública indignación con un futbolista

El vocero de Alajuelense indicó que es normal que se presente la rotación, porque al mismo tiempo, para el juego contra Sporting, la Liga echó mano de jugadores que no tuvieron participación en el clásico, como el caso Carlos Martínez, Jonathan Moya, Creichel Pérez y Rashir Parkins.

“Es un poco el trabajo que se hace también para dosificar cargas en los jugadores, y el miércoles, por el tipo de partido, el profesor consideró que eran los jugadores que tenían que ganar”, recalcó Marco Vásquez.

Joel Campbell desató una ola de críticas en el juego contra Saprissa y entre los cuestionamientos de los aficionados es que se vio con poco compromiso a la hora de entrar a la cancha. ¿Estará desmotivado?

“Yo no diría desmotivado. Yo lo que digo es que llegó con una lesión en su espalda, no tuvo mucho tiempo, así pasó en la temporada anterior cuando él estuvo en la Liga. Yo creo que hay que darle tiempo. A mí particularmente me gusta mucho Joel, me parece que es un gran jugador, y yo creo que sí va a aportar mucho a la Liga”, comentó Marco Vásquez en la transmisión de Columbia y Teletica Radio.

LEA MÁS: Creichel Pérez manda mensaje desde el hospital

Aunque reconoce que se esperaba más del 12 de Alajuelense en los minutos que tuvo en Tibás.

“Que en ese partido no dio lo que tenía que dar, bueno... A veces pasa, pero yo no creo que sea algo que permanezca ahí, algo que sea permanente. Este es un jugador profesional, es un jugador de Selección Nacional y es un jugador que sabemos que nos va a dar mucho”, recalcó Marco Vásquez.

Joel Campbell sumó algunos minutos contra Herediano y Saprissa en su regreso a Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La pregunta sobre Joel Campbell también se le formuló al asistente de la Liga, Bryan Ruiz. Lo primero que dijo el auxiliar de Alexandre Guimaraes es que Joel tuvo un cierre complicado en Brasil y pasó bastante tiempo sin competir y sin poder jugar.

Destacó que él necesita un trabajo físico importante, que está haciéndolo con el preparador físico Martinho do Prado y que va por buen camino.

“Se ha estado esforzando muchísimo, y eso es importante para nosotros, pero tampoco podemos exigirle demasiado en tan poco tiempo de trabajo físico y de ritmo que él necesita agarrar. Va un poco en esa situación de intentar rápidamente de agarrar el nivel, el mejor nivel del Joel que todos lo conocemos, pero no puede ser de golpe”, destacó Bryan Ruiz.

LEA MÁS: Un gol fue suficiente para Alajuelense en partido accidentado

Añadió que el cuerpo técnico, liderado por Guimaraes, lo lleva lo mejor controlando para que él pueda rendir lo más pronto posible, que es la idea y lo que todos quieren.

En Liga Deportiva Alajuelense trabajarán en lograr la mejor versión de Joel Campbell. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

“Está entrenando muy bien y ya tuvo minutos ante Herediano y Saprissa. Posiblemente, los tendrá en otros partidos, pero es un poco eso, intentar ganar la parte física de Joel; ganar el ritmo de juego de Joel que necesitamos y mientras pase eso, irá jugando algunos partidos y rotando en otros. Ojalá tenerlo en algún momento en su mejor nivel y que pueda ayudarnos en el objetivo principal que tiene la institución”, recalcó Bryan Ruiz.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.