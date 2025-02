Joseph Joseph celebra aporte de Alajuelense y el CAR a la clasificación de Selección Sub-17 al Mundial

Joseph Joseph se vio como uno de los más alegres cuando fue testigo en primera fila de cómo Costa Rica acabó con ocho años de desilusiones al clasificarse de nuevo a un Mundial Sub-17.

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol estaba en el Estadio Alejandro Morera Soto y cuando el partido entre Costa Rica y Trinidad y Tobago se acabó sentía el corazón lleno, porque en la actualidad es uno de los mayores impulsores de la formación y desarrollo de ligas menores.

Fue a todos los partidos de la Selección Sub-17 en el Premundial, excepto al de Guyana y en una entrevista con Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo contó que cuando arrancó el partido, los titulares de la Liga eran seis y ese juego decisivo terminó con siete cachorros en cancha.

“Eso es reflejo de muchos años de trabajo, de hacer visorías alrededor de todo el país, escogerlos, trabajarlos, alimentación, colegio, buenos entrenadores, buenas instalaciones y dichosamente, se logra ir a un Mundial después de mucho tiempo”, expresó Joseph Joseph.

Pero afirmó que tampoco iba a pecar de egoísta, porque en esa Sub-17 también se encuentran jugadores de otros equipos y que refleja el trabajo que otros clubes están haciendo en sus canteras.

“Me siento muy orgulloso del aporte de ellos, son nueve jugadores de Liga Deportiva Alajuelense en la Selección U-17 y creo que pudimos haber tenido más, pero, pero bueno, hubo un par ahí que sufrieron lesiones justo cuando estaban haciendo la convocatoria”, relató.

Joseph Joseph dijo que en el caso de la Liga, ellos se sienten en la obligación de buscar los mejores jugadores y trabajarlos de la manera correcta. A partir de eso, poder hacer los aportes a la Selección Nacional, como ocurrió en este regreso de Costa Rica a un Mundial menor.

Joseph Joseph afirma que el CAR se construyó por y para Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN)

Yerlan Sosa, Adrián Espinoza, Isaac Badilla, William Marchena, Adriel Pérez, Ernesto Umaña, Ethan Barley, Luis Medina y Marcus Brown son los nueve cachorros de Alajuelense.

El jerarca rojinegro los conoce a todos, porque está muy cerca de ellos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y es común ver a Joseph Joseph en los partidos de liga menor.

Destacó que de esos nueve muchachos, ocho vienen de visorías. El único que ya estaba en la institución cuando arrancó el proyecto es Isaac Badilla.

El CAR, lo deportivo y lo económico

En esa charla en Encuentro Deportivo, al presidente de Alajuelense le consultaron si el CAR deja ganancias deportivas o económicas y reveló que el club ha vendido jugadores por un monto bruto -restando comisiones, lo que se le da al jugador y lo que implica una negociación- cercano a los $9 millones.

Dicha cifra se alcanzó con las ventas de Brandon Aguilera, Josimar Alcócer, Jeyland Mitchell, Alonso Martínez y Carlos Mora.

No faltará quien diga que esos futbolistas, a excepción de Alcócer, no son propiamente producto del CAR. Sin embargo, la posición de Joseph Joseph es distinta en cuanto a eso.

“Yo creo que si no hubieran pasado por el CAR y por la institución, no estarían jugando afuera. Ahora, claro, hay casos que no son típicos, como Jeyland Mitchell, que estuvo seis meses y de una vez se vendió, y hay otros que sí estuvieron más años”, detalló.

Luis Rodríguez es uno de los goleadores juveniles de Liga Deportiva Alajuelense. Él es de Santa Cruz, Guanacaste. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Otra pregunta lanzada a Joseph Joseph fue si ser presidente de Liga Deportiva Alajuelense es un buen negocio.

“¿A mí? ¿Personalmente? No, no, vea, yo no me he ganado ni un cinco de esto, y todo lo contrario, más bien, el tema del CAR, bueno, ya ustedes saben la figura que es, es un aporte que le hicimos a la institución por la figura del comodato. Entonces, a título personal, yo no me he ganado ni un cinco”, afirmó.

Además, indicó que hay gente que no lo entiende, pero es importante ver el impacto social que tiene un proyecto de estos, como el hecho de que se acaba de inaugurar el cuarto curso lectivo.

“Este año tenemos 75 muchachos que vienen de zonas lejanas y están matriculados en el Colegio del CAR; están recibiendo una muy buena educación, ya que es un convenio, un acuerdo que tenemos con el Colegio Calasanz, es un muy buen colegio, que estoy seguro que en sus comunidades no la estarían recibiendo”, citó.

Dijo que a eso se suman psicólogos, nutricionistas, alimentación, entrenadores, canchas, instalaciones y el gimnasio, como parte del desarrollo integral.

“Lamentablemente, muchas veces la gente no ve eso, verdad; sólo ven el resultado de una final, y ahí se vienen muchas críticas”, apuntó.

Insistió en que ni el CAR, ni la venta de jugadores es un negocio suyo. El complejo se encuentra en un terreno suyo, pero lo tiene Alajuelense en un comodato, que en palabras sencillas, lo definió como un alquiler sin pagar alquiler.

Jóvenes futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense se fotografían mientras celebran su próximo logro académico: la graduación de bachillerato. (Prensa Alajuelense)

¿Qué pasaría con el CAR si en algún momento Joseph Joseph se va de la Liga “A ver, el CAR se hizo para la Liga, para el disfrute de la Liga. Y se va a quedar ahí. Yo fui el vicepresidente de Fernando Ocampo y ya estaba el CAR”, aseguró.

Ante la repregunta de que si se va, reiteró lo mismo: “Continúa, de mi parte, yo quiero que continúe funcionándole a la institución que tanto quiero, que es Liga Deportiva Alajuelense”.

No está en sus planes y no es su deseo, pero mencionó que si llega una Junta Directiva en algún momento que quiera romper el convenio, considera que estará en su derecho. Y si la asamblea lo quiere hacer, también está en su derecho.

En cuanto al costo del CAR en el día a día, destacó que es información de la que no puede hablar públicamente, pero que es algo conocido por los asociados.

“Le puedo decir es que el CAR, en su mayoría, es autosuficiente. Ahí alquilamos canchas, vendemos vallas, se alquila para eventos, todo eso produce ingresos con los que se paga el salario de las señoras que limpian, de las señoras que cocinan, de uno u otro gasto imprevisto que hay por ahí.

”Y lo digo abiertamente, ya lo he dicho: hay cosas, hay rubros que yo aporto a través de mi empresa, como es el tema del colegio. Eso es parte del programa de responsabilidad social de mi empresa”, explicó.

Los equipos masculino y femenino de Liga Deportiva Alajuelense comparten en el comedor del CAR. (Prensa Alajuelense)

A él le entusiasma ver el impacto social que un proyecto como el CAR, porque cuando esos futbolistas ya obtienen su bachillerato, hacen una feria de universidades que ofrecen sus diferentes carreras.

“La institución tiene becas a través de convenios con unas tres o cuatro universidades. Y el estudiante, el que se gradúa, escoge cuál carrera quiere. Estamos impulsándolos para que agarren esas carreras.

”Hay algunos que, perdonando la palabra, hay que arriarlos un poco, pero hay otros que sí son más entusiastas con eso. En algún momento van a dejar de ser jugadores”, relató.

Recordó que se han visto casos de futbolistas muy famosos que, lamentablemente, cuando dejan de ser jugadores no están preparados para la vida.

“Eso es lo que no queremos que suceda. Y entonces, aparte del programa educativo que es suministrado por el Colegio Calasanz, desde el año pasado hay materias extracurriculares, entiéndase contabilidad, finanzas o inglés. Estamos fortaleciendo eso, porque el jugador que se va afuera tiene que saber inglés”, citó.

Según Joseph Joseph, tanto el idioma, como el hecho de vivir en el CAR también les ayuda a adaptarse para cuando se van al extranjero, porque ya están acostumbrados, entre comillas, a vivir lejos de su familia.

Durante este tiempo, algunos de esos talentos se han tenido que ir del CAR por diferentes situaciones y él cree que es normal.

“En una población tan grande, de 70 u 80 muchachos, pues obviamente ahí están los bien portados y están los no tan bien portados. Y de ahí, a veces, obviamente, a los no tan bien portados, pues se les da mucho seguimiento y en algún momento, pues ya... Pero son pocos casos”, expresó.

Joseph Joseph afirmó que en Alajuelense todo lo que se hace desde la mañana hasta la noche, es busca del título 31; pero que pensando a largo plazo, se le está aportando más a la institución en todo lo que se hace en el día a día con el CAR. Y está convencido de que los títulos vendrán de la mano.

Fue Tomás Guardia quien lo acercó a la dirigencia en el último mandato de Raúl Pinto. Y en ese momento jamás imaginó que terminaría siendo el presidente.

“Soy un liguista muy, muy ferviente, y yo consideraba en ese momento que había cosas que podía ayudar y aportarle a la institución, por ejemplo, en la formación y el desarrollo de las ligas menores”, concluyó Joseph Joseph.

