Joseph Joseph niega que en Alajuelense haya exceso de chineo para sus jugadores

Ese discurso manejado por muchos críticos de Liga Deportiva Alajuelense de que existe un exceso de chineo para sus futbolistas es algo a lo que el presidente del club, Joseph Joseph, no le encuentra pies ni cabeza. Y de paso, lo niega de manera rotunda.

Lo han dicho hasta exfutbolistas del club, cuestionando que en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), los jugadores lo tienen todo, pero que eso no se traduce en resultados, y que en sus tiempos, cuando se trabajaba con las uñas, todo era distinto.

Joseph Joseph se refirió a ese tema en su reciente visita al programa 120 Minutos de Monumental y afirmó que en Alajuelense absolutamente todos están muy claros de que no han logrado el objetivo principal que es el campeonato nacional.

Manifestó que eso en la Liga lo pueden decir desde él que es el presidente del club hasta cualquier jugador, cualquier miembro del cuerpo técnico y cualquier funcionario de la institución, y afirmó que por supuesto, hay exigencia.

“Cuando usted dice que hay muchos chineos, yo quisiera saber a qué se refieren. O sea, si cuidar la alimentación de un jugador es un chineo, yo no lo veo como un chineo. Es algo básico en el fútbol mundial. ¿Que la Liga ha sido pionera en eso? Bueno, eso es diferente, pero no lo veo como un chineo”, aseguró Joseph Joseph.

Añadió que si se trata del departamento de fisioterapia que tienen en el CAR, para acelerar la recuperación de las lesiones, tampoco lo ve como un chineo.

“No se hace para chinearlos. Y lo digo abiertamente, se hace para que un jugador, si está lesionado e iba a durar un mes en recuperarse, ahora va a durar dos semanas, ¿verdad? Porque sí, ahí tenemos equipos que ayudan a agilizar la recuperación.

”Así que no veo por ninguna parte que haya chineos así como que entren en esa característica. Para nada, son cosas básicas en el fútbol mundial. Y que en Costa Rica el primer club en darlas es la Liga, pero estoy seguro que ahí vendrán otros clubes en hacerlo”, recalcó el jerarca rojinegro.

Joseph Joseph afirma que la prioridad de Liga Deportiva Alajuelense es el título nacional. (Rafael Pacheco Granados)

El tema también dio pie para tocar el punto de que si hay mano dura en la Liga o no, porque unos creen que no es así, pero el propio Joseph Joseph afirma todo lo contrario.

“Vean, yo no soy alguien gritón, yo no soy alguien que agarra un micrófono y pega cinco gritos. Tal vez en esa parte no soy como muy atractivo en eso, pero o sea, la mano dura ha existido. ¿Qué más mano que lo que ha pasado con jugadores que todavía tenían contrato? Hemos gastado recursos en terminar contratos antes de tiempo, con tal de tener una planilla que le pueda dar un campeonato a la Liga”, afirmó.

Aunque se define como un presidente que no es gritón o que alza la voz, dejó entrever que tampoco es un jerarca que no tenga liderazgo, porque se mantiene siempre cerca del equipo y hasta en algunas oportunidades va a ver qué es lo que está pasando.

Porque si bien es cierto, hoy por hoy Alajuelense es el único equipo que no conoce la derrota en lo que va del campeonato nacional, en 16 partidos contabilizan ocho ganes y ocho empates.

“Estamos claros, claro que sí lo he hecho y no estamos felices con la cantidad de empates. Se lo digo así abiertamente. Creo que hemos dejado muchos puntos. Algunos han dolido más que otros, y en eso estamos claros. La parte positiva es que ya llevamos dos partidos ganando, creo yo, convincentemente, metiendo dos goles en cada uno de esos partidos y eso nos hace pensar como que el rendimiento está cambiando”, aseveró.

Joseph Joseph: ‘Yo no dije que el CAR es más importante que un título nacional’

Durante la charla, el presidente de Alajuelense aprovechó para aclarar una situación que se dio en otra entrevista que había concedido, por un mensaje que se distorsionó, como si se tratara de un teléfono chocho.

“Yo no dije que el CAR es más importante que un título nacional. Yo dije que en estos momentos todo nuestro enfoque está en el título nacional. Absolutamente todo. Eso es lo que la afición de la Liga pide. Eso es lo que los asociados piden. Eso es lo que los dueños piden.

En el CAR se promueve la filosofía de Alejandro Morera Soto en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

”Dije que el CAR podía ayudarnos con el tiempo a lograr esos títulos, pero estas cosas de formar jugadores, de reclutarlos a los 14 años, de darles todo el proceso de formación, pues toman sus años, ¿verdad? Y bueno, mientras eso ocurre, pues obviamente hay que hacer fichajes y contrataciones, pero absolutamente claro que lo más importante en la Liga es el título nacional”, detalló.

Joseph Joseph también expresó que el CAR es una herramienta que pretenden que le ayude a la institución a lograr esos títulos que buscan, pero recalcó que hoy el enfoque es el campeonato, que así ha sido siempre, y así será en el futuro.

