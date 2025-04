Juan Carlos Rojas sobre Alajuelense y el Mundial de Clubes: ‘Tengo mi opinión, pero me la voy a guardar’

Liga Deportiva Alajuelense sigue firme en su reclamo por el Mundial de Clubes 2025 y espera con ansias la audiencia del 23 de abril en Madrid con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), tras la demanda interpuesta en contra de la FIFA, León y Pachuca. ¿Qué dicen en el Deportivo Saprissa de todo esto?

Días atrás, el presidente morado, Juan Carlos Rojas, respondió de manera escueta que no se iba a referir sobre esa situación específica. Este viernes 11 de abril se mantuvo en esa línea, pero se animó a hablar un poco más.

“Son sus posibilidades y sus derechos, verdad, así que eso ya es una determinación interna de hasta dónde ir o no. ¿Y qué pienso yo de cuál es la posibilidad o no? No tengo la menor idea la verdad, ni voy a opinar al respecto. Así que yo creo que eso es algo que no me corresponde, a mí, como presidente del Saprissa meterme en ese tema”, manifestó Juan Carlos Rojas.

Esas palabras las pronunció en el programa 120 Minutos de Monumental, en charla con los periodistas Pablo Guzmán y Rodolfo Mora. Ahí comentó que los rojinegros están en todo su derecho de hacer valer lo que consideren.

”Sí tengo mi opinión, obviamente, porque uno lee mucho y hasta consulta, entonces yo tengo mi opinión sobre el tema, pero me la voy a guardar”, citó Juan Carlos Rojas, para agregar que le parece bien, si en la Liga creen que tienen esa posibilidad.

Pablo Guzmán le indicó que es que en realidad, al ser el presidente de la acera del frente, lo que diga podría ser usado en su contra. Y el jerarca de la S coincidió en que efectivamente, así es.

“Es que por supuesto, si digo para un lado, o para el otro, cualquiera de los dos. Es que si Saprissa vende, imagínese entonces, sería que el presidente dijo que quiere tal cosa, o que no quiere tal cosa. No, ese no es nuestro rollo, así que ellos lucharán por eso”, citó Juan Carlos Rojas.

Luego intervino Rodolfo Mora, y le dijo: “Pero solo uno fue a Japón”. Ante eso, todos se rieron a carcajadas y el jerarca morado respondió: “De eso no hay duda”.

Durante la conversación expusieron que entre los más futboleros hay temas importantísimos en este momento, como Alajuelense y el Mundial de Clubes; si Puntarenas aguantará o no como líder y si Saprissa va a clasificar o no.

“Yo creo que pronto sabremos, porque ya hay fecha de cuándo va a decir el TAS lo que tenga que decir. Primero si entra el León o no, y segundo, quién podrá ser. Pronto, todas esas preguntas que usted menciona las sabremos”, concluyó Juan Carlos Rojas.

