Joseph Joseph: ‘Hay proyectos importantes que quisiéramos culminar’

Joseph Joseph figura como el candidato en la papeleta oficialista para reelegirse como presidente de Liga Deportiva Alajuelense. Las elecciones serán este sábado 7 de junio, en el Estadio Alejandro Morera Soto, y José Cabezas, de Transparencia Rojinegra, es su rival en la contienda.

Aunque en un momento parecía que Joseph Joseph dudaba en postular su nombre, él mismo indicó que en realidad no quería hablar de asuntos políticos en plena final. No quería distracciones de nadie a lo interno. Su pensamiento era que ya habría tiempo para lo demás.

“Sabemos dónde tenemos que enfocarnos y somos un grupo muy trabajador, con autocrítica y tenemos una deuda con los campeonatos del primer equipo. Hemos estado cerca, llegando a las finales, pero hay que redoblar los esfuerzos para conseguir lo que tanto queremos los liguistas”, expresó Joseph Joseph.

- ¿Cree que Alajuelense ha merecido más en el campeonato nacional?

- He escuchado la frase de que el fútbol no es de merecer, y definitivamente nos ha faltado. Lo que hemos hecho no ha sido suficiente y tenemos que redoblar esfuerzos para alcanzarlo. Por supuesto que uno siente que quizás hemos merecido más en los últimos años y la realidad es que no se ha dado. Así que es nuestra tarea redoblar esfuerzos y seguir haciendo ajustes hasta lograrlo.

Joseph Joseph asegura que en Liga Deportiva Alajuelense existe la autocrítica. (JOHN DURAN)

- ¿Cómo cree que será esta Asamblea?

- Siento un ambiente bastante positivo hacia nuestro grupo, he sentido mucho apoyo y por supuesto que eso lo agradecemos, esperamos poder ser reelectos y poder continuar el proyecto que iniciamos hace unos años. Hay proyectos importantes que quisiéramos culminar para beneficio de la institución.

- ¿Por qué aspira a reelegirse?

- Yo aspiro a reelegirme porque tenemos un gran proyecto, tenemos una institución que ha mejorado mucho en muchos campos; pero indudablemente hay aún tareas pendientes y queremos poder culminar proyectos importantes, que todavía están pendientes en la institución.

- ¿Cómo ha vivido estos últimos días?

- No le voy a mentir, esta semana ha sido un poco diferente. Por supuesto que al haber campaña política entonces uno tiene que estar enfocado en otros temas, pero ya este sábado termina esta campaña y así uno puede volver a enfocarse en el día a día de la institución.

- Uno de los anhelos suyos ha sido que el semillero de la Liga produzca jugadores para el primer equipo y todo se enfila con Óscar Ramírez a que así sea ahora. ¿Cómo lo ve?

- Es correcto, Isaac Badilla es una muestra de ello y si a eso le sumamos que el técnico que tenemos ahora nos está ayudando en esa tarea para subir muchachos de la liga menor al primer equipo, pues nos hace pensar cosas positivas para el futuro de la institución.

”Dichosamente, Óscar trabajó con la liga menor durante ocho meses, eso le permitió conocer bien a los muchachos y ya con mucho criterio pueden definir quién sube al primer equipo".

Joseph Joseph dice que Liga Deportiva Alajuelense no tiene la necesidad de comprar el CAR. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Y qué piensa de esos muchachos?

- Usted ve que Isaac Badilla entró con 16 años en un partido de visita, en la final de la segunda fase y la verdad que lo hizo muy bien, no se notaba que tenía 16 años y así hay varios muchachos en la misma situación. Estoy seguro de que Óscar los tiene muy bien identificados.

- ¿Y eso es lo que usted quiere?

- Al final la liga menor debe ser medida por la cantidad y la calidad de jugadores que llegan al primer equipo y yo espero que este año sea un buen parámetro para eso.

- En reiteradas ocasiones usted ha dicho que no quiere mezclar el CAR con política, pero siempre pasa. ¿Por qué siempre se termina hablando del CAR?

- No sé decirle por qué siempre pasa, porque no es algo que viene impulsado por mí. Pero indudablemente es un tema que sale, ya sea de la oposición, o de algunos medios de comunicación, o incluso de algunos aficionados.

”En realidad no sé, pero siempre sale en estas campañas ese tema. Y no sé por qué sale, porque creo que está muy bien explicado".

- En Transparencia Rojinegra surgió una idea de que el CAR lo puede comprar la Liga. ¿Qué piensa usted?

- No es necesario comprarlo, porque si ya la Liga lo puede disfrutar y lo puede explotar para qué va a hacer una erogación de dinero, que no le sobra a la institución, en este tipo de inversión. Yo creo que la figura que hoy hay del comodato es la ideal.

”El comodato es una figura legal en la cual usted le presta las instalaciones a otra entidad y así ha sido estos años y así es el plan de mantenerlo.

”La institución puede usar las instalaciones y no tiene que pagar por ellas. Y yo creo que la gran beneficiada de ese acuerdo es la institución, y me parece que así debería de seguir. El CAR no está condicionado a que yo sea presidente para que siga funcionado para la Asociación Liga Deportiva Alajuelense“.

- ¿Qué más viene para el CAR?

- En anteproyecto ahí tenemos unos camerinos para los equipos visitantes, los cuales hoy en día están un poco lejos de las canchas y vamos a construir unos que les queden más cercanos.

”También estamos haciendo un reacomodo de toda el área médica para que fisioterapia, el consultorio médico, nutrición y psicología puedan estar juntos. Entonces estamos haciendo unos reacomodos internos. Eso puede provocar que tengamos que hacer una sala de prensa nueva, pero eso apenas está en anteproyecto. Ahí luego vendrán otras etapas, de planos, permisos, etcétera.

”Dichosamente tenemos grandes profesionales, muy buenos cada uno en su área, aparte de eso hemos invertido en equipos que facilitan la recuperación de las lesiones y eso sin duda alguna es un gran beneficio para nuestros jugadores y nuestras jugadoras de todas las categorías".

- ¿Cómo se dio el acercamiento con Raúl Pinto para que integre su papeleta?

- Debo decir que fue bastante rápido, fue bastante fácil, don Raúl es un gran liguista y en una conversación nos pusimos de acuerdo y aquí está acompañándonos. Estoy seguro de que nos va a ayudar y nos va a aportar bastante.

- Él dice que llega a ayudar más que todo en el área deportiva. ¿Lo ve en esa línea?

- Eso ya lo veremos después, por ahora respetamos la voluntad de la Asamblea y vamos a esperar a ver qué pasa este sábado. Si resultamos reelectos, ya conversaremos y veremos las funciones que les tocará a cada uno de los diez miembros de la Junta Directiva.

