José Cabezas: ‘Si nosotros ganamos no significa el fin de Joseph Joseph’

José Cabezas figura como el candidato de Transparencia Rojinegra para llegar a la presidencia de Liga Deportiva Alajuelense. Las elecciones serán este sábado 7 de junio, en el Estadio Alejandro Morera Soto, y Joseph Joseph, en la papeleta oficialista, es su rival en la contienda.

El líder del movimiento que adversa a Joseph Joseph y a la dirigencia actual de la Liga contó a La Nación por qué considera que debe haber un cambio, pero a la vez fue muy claro en un mensaje: “Si nosotros ganamos no significa el fin de Joseph Joseph, él es nuestro amigo, es un asociado de mucho valor y ha tenido muy buenas intenciones”.

José Cabezas aseguró que si él asume la presidencia de la Liga, quiere tenerlo cerca y que las puertas las tendrá abiertas.

“Aquí no se trata de desplazar a Joseph, de ninguna manera y no porque seamos unos interesados, sino porque él tiene todo el merecimiento para seguir teniendo un puesto en la institución.

”Nos parece que lo mejor es que él se dedique al CAR, que lo gerencie y que desde ahí nos pongamos de acuerdo, porque sí yo tengo un perfil un poco diferente a Joseph. Soy una persona de tomar decisiones. Por ejemplo, en la asamblea pasada se le pidió la destitución de Javier Santamaría y parte del deficiente desempeño es porque el gerente se quedó”, afirmó José Cabezas.

- ¿Qué significaría para usted ser presidente de la Liga?

- La satisfacción de que Liga Deportiva Alajuelense recupere su identidad, recuperar sus raíces y volver a los éxitos, volver a los triunfos.

José Cabezas fue directivo de Liga Deportiva Alajuelense en la gestión de Fernando Ocampo. Hoy aspira a la presidencia del club. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

- ¿Cómo es que usted termina siendo el candidato a presidente por parte de Transparencia Rojinegra?

- El comité ejecutivo somos 22 o 23 personas y yo llegué a la Liga llamado por el expresidente Mario Chacón en 1997. Fui el asesor más cercano que tuvo Rafael Solís, fui asesor de Jorge Hidalgo, de Rafael Alfaro y el grupo vio que mi experiencia había sido importante en épocas de triunfos. Y así me lo solicitaron.

- ¿Por dónde comenzaría a trabajar?

- Lo primero es la parte deportiva, redefinir la función del CAR, porque es evidente que el CAR no está dando el resultado que podría estar dando. Y en nuestro concepto, eso se debe a que el CAR ha producido un desarraigo con la identidad alajuelense, con tanto nivel gerencial extranjero. Los muchachos han perdido el arraigo con las raíces nuestras.

”Estar en el CAR y vivir ahí, que todo eso es muy bueno y ser tratados con tanto lujo, les hace perder la vocación que ha tenido el futbolista liguista desde el principio, que es vaya al Morera Soto, báñese ahí, cámbiese en el Morera Soto, coma ahí. Eso es una pérdida de identidad. Claro que el CAR es muy valioso, es muy útil y lo necesitamos, pero hay que redefinirlo, en que podamos hacerlo más complementario, en que estemos al mismo nivel.

”Para un jugador de ligas menores yo creo que es muy importante cambiarse en el camerino donde se cambió Wílmer López, Mauricio Montero, Joaquín Guillén, Errol Daniels, Juan José Gámez, Luis Marín y ese montón... No es lo mismo hacerlo en el CAR, que es como un hotel ajeno. Entonces, hay que darle más dosis de liguismo al jugador liguista, al jugador nuevo".

- ¿Cómo redefiniría el CAR?

- Necesitamos el acuerdo con Joseph Joseph, porque el CAR no es de la Liga, nosotros no podemos tomar decisiones del CAR. Hay que recordar que el CAR es prestado y ahí habría que convencer a Joseph Joseph de la manera de cómo se puede mejorar el CAR.

- ¿Qué propuestas o planes tienen?

- La identificación de la institución con el asociado, porque los asociados cada vez somos menos, por los fracasos deportivos, pero también hay una desvinculación enorme de la institución con el asociado. Una cosa que queremos implementar es que cada 15 días vamos a tener dos o tres horas de sesión virtual con todos los asociados.

”Nos van a dar sus opiniones, las preguntas que deseen y nos van a plantear sus inquietudes, pero necesitamos que el asociado se vuelva a acercar. Inclusive, para que no suceda lo que sucede ahora, antes, cuando la Liga era exitosa y ganaba campeonatos, los dirigentes salíamos de la afición.

”La afición se acercaba y se conformaba una comisión de relaciones públicas, deportiva, legal, diferentes comisiones que teníamos y esa comunión entre aficionados y Junta Directiva era importante y de esas comisiones salían los directivos.

”Hoy los directivos se eligen a dedo por el presidente, como sus abogados, no salen de la propia afición de la Liga. Se ha perdido la identidad en la Junta Directiva. Hay que volver a hacer ese matrimonio entre afición y Junta Directiva".

José Cabezas es amigo personal de Jorge Luis Pinto. (Alonso Tenorio)

- ¿Y planes en lo económico?

- Nosotros tenemos estabilidad financiera y vamos a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera y crear un comité de control presupuestario. A nosotros nos preocupa que se dice que hay ingresos millonarios, que posiblemente lo haya, pero también hay despilfarro millonario.

Lo que tuvimos que haber pagado al quitar a Andrés Carevic, a Alexandre Guimaraes, a los jugadores que sacamos antes de terminar contrato y estar pagando los fichajes bomba que no han servido para nada, eso tiene que pararse. Tiene que haber un comité que llame la atención sobre eso. ¿Cuánto puede estar costando Joel Campbell? No ha funcionado, no ha dado rendimiento.

- ¿Y en lo deportivo?

- Debe haber una gerencia deportiva nacional. Nosotros vemos a una cantidad de jugadores como Doryan Rodríguez que para mí es mejor que Alberto Toril, es nuestro y es más barato. Yurguin Román también. A mí me dolió ver cómo se fue Orlando Galo, que se fue porque Agustín Lleida no le quiso pagar un poquito más, nada más. Tenemos que tener una gerencia que valore al futbolista, eso es importante.

”También queremos continuar con la responsabilidad social que nosotros habíamos venido trayendo de muchísimo tiempo atrás. Es ligar y fidelizar a la comunidad, fortalecer la comisión de asociados, levantar el número de asociados.

”Hay un programa muy agresivo de financiación institucional que nosotros tenemos estructurado con fideicomisos deportivos, con fondos solidarios, con bonos o títulos participativos".

