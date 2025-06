Periodista Pamela Solano cuenta por qué quiere ser directiva de Alajuelense

A manera de anécdota, la periodista Pamela Solano cuenta que varios colegas la han contactado preguntándole si realmente era ella, o si se trataba de otra Pamela quien integra la papeleta de Transparencia Rojinegra para las elecciones en Liga Deportiva Alajuelense, que serán el 7 de junio.

Efectivamente, es ella. Es aquella voz que durante siete años se escuchó en las transmisiones de Columbia quien en esta ocasión aspira al puesto de prosecretaria en la Junta Directiva de la Liga, como parte del movimiento opositor a Joseph Joseph y la dirigencia actual.

- ¿Cómo llega a formar parte de Transparencia Rojinegra?

- Don José Cabezas me contactó hace unos meses y me mostró el plan de trabajo, la gestión de trabajo que ellos llevan. La verdad, creo que sí es necesario un cambio en la Liga. No voy a decir que todo está haciéndose mal, porque no, pero sí creo que hay varias cosas que ajustar.

”Y tal vez que llegue alguien fresco, alguien nuevo, podría dar una perspectiva diferente y poder tomar decisiones un poco más acertadas. Igual ya no estoy en medios de comunicación, o algo que me impida esto, y fue donde tomé la decisión de aceptar la propuesta".

LEA MÁS: Alianza entre Joseph Joseph y Raúl Pinto en Alajuelense es un hecho

- No es común ver a un periodista o una periodista aspirando a un cargo en una junta directiva de un equipo de fútbol. ¿Qué iniciativas tiene?

- No es común, pero es importante, porque por un lado estamos tan acostumbrados a estar inmersos en la comunicación, en las redes y demás, que tal vez tenemos un acceso más cercano a interpretar los sentimientos de la afición y es bueno canalizar lo que está pensando y lo que está sintiendo la afición, para bien, o para mal.

”No digo que las decisiones se tienen que basar en lo que la afición diga al 100%, pero sí es un buen parámetro para medir lo que hay que hacer. Esa es una de las razones que me motiva a estar.

”También me gustaría mucho apoyar temas de responsabilidad social, en temas más de apoyo más allá de simplemente dar un voto, sino de tratar de hacer un cambio positivo dentro de la institución".

Pamela Solano aspira al cargo de prosecretaria en la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía Pamela Solano/Fotografía)

- ¿Qué es lo que más le llama la atención de lo que propone Transparencia Rojinegra?

- Primero, el tratar de regresar la Liga Deportiva Alajuelense a una identidad, a una raíz rojinegra, que creo que se ha perdido. Tal vez se han sacado ciertas figuras que no deberían y poder aportar a que regresen. Eso me llama mucho la atención, y la parte de responsabilidad social, la relación con los asociados.

”Eso me captó, porque me dice que es un paso hacia acercar más la institución a su gente y su gente a la institución. Y de manera paralela se va mejorando la parte deportiva, que al final es el deseo y el anhelo de todos".

LEA MÁS: Presidencia de Alajuelense en juego: La Liga convoca a asamblea y elecciones

- Cuando se dan a conocer las papeletas, ¿cómo ha sido la reacción de la gente, al verla en la fórmula de Transparencia Rojinegra?

- Varios colegas me escribieron, algunos sorprendidos, otros preguntando más bien si era cierto que era yo, o si era otra Pamela. Amigos también sorprendidos, porque tal vez no es tan normal que una periodista o un periodista decida ser parte de la junta.

”Pero siento mucho apoyo, incluso hasta he recibido comentarios de algunos que decían que no iban a votar y que ahora se motivaron. Un amigo principalmente me dijo eso, y es bonito ese apoyo".

- Alajuelense vivirá una jornada democrática este sábado 7 de junio. ¿Qué les dice a los asociados del club?

- Más allá de que mi nombre figure o no en la papeleta, creo que una de las cosas por las que los manudos más nos alegramos y más hacemos énfasis es en que la Liga es de su gente y este es el momento de demostrar eso realmente.

”Que su gente está ahí para la institución y que la institución está para la gente. Ojalá se puedan acercar el próximo sábado, el primer llamado a las 9 a. m., el segundo a las 10 a. m. y además es en un lugar muy hermoso, el lugar en el que disfrutamos estar, como es el Morera Soto, así que no va a costarnos para nada llegar.

”Ojalá que los asociados activos puedan llegar a votar y a los socios en general, para que vayan a escuchar de la asamblea".

¿Quiénes integran las dos papeletas?

Papeleta oficialista: Joseph Joseph (presidente), Raúl Pinto (vicepresidente 2), Rigoberto Carvajal (tesorero), Tomás Guardia (prosecretario) y Óscar Alvarado (vocal 2).

Papeleta Transparencia Rojinegra: José Cabezas (presidente), Guillermo Cornejo (vicepresidente 2), Arturo Baltodano (tesorero), Pamela Solano (prosecretaria) y Jorge Moya (vocal 2).

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.