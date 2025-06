10 cosas que debe saber de Joseph Joseph, José Cabezas y la contienda en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense se enfila a tomar una decisión trascendental y los asociados tienen la palabra con su voto. Este sábado 7 de junio habrá elecciones en la Liga y entre los cargos que se eligen está el de presidente.

Para esta ocasión se presentaron dos papeletas, con Joseph Joseph y José Cabezas como aspirantes a ese puesto.

El primer llamado para la Asamblea de este sábado será a las 9 a. m., pero en caso de que no haya cuórum, empezará a las 10 a. m. en el gimnasio multiusos Salvador Soto “Indio Buroy”, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

1. Las papeletas

Papeleta 1: Joseph Joseph (presidente), Raúl Pinto (vicepresidente 2), Rigoberto Carvajal (tesorero), Tomás Guardia (prosecretario) y Óscar Alvarado (vocal 2).

Papeleta 2: José Cabezas (presidente), Guillermo Cornejo (vicepresidente 2), Arturo Baltodano (tesorero), Pamela Solano (prosecretaria) y Jorge Moya (vocal 2).

Joseph Joseph y José Cabezas son los candidatos a la presidencia para las elecciones de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco y Prensa Alajuelense/Fotografías)

2. Razón de postularse

Joseph Joseph: “Llevo dos años en la presidencia y aspiro a reelegirme porque tenemos un gran proyecto, tenemos una institución que ha mejorado mucho en muchos campos; pero indudablemente hay aún tareas pendientes y queremos poder culminar proyectos importantes, que todavía están pendientes en la institución”.

José Cabezas: “La satisfacción de que Liga Deportiva Alajuelense recupere su identidad, recuperar sus raíces y volver a los éxitos, volver a los triunfos”.

3. Equipo masculino

Joseph Joseph: “Seguir siendo el equipo más grande de Centroamérica y dar ese último puntillazo para volver a ser campeones nacionales recurriendo a esa milla extra que solo da la identidad rojinegra, la cual impregnaremos con canteranos de la casa y contagiaremos a todos los jugadores que vistan nuestra camiseta”.

José Cabezas: “Debe haber una gerencia deportiva nacional. Nosotros vemos a una cantidad de jugadores como Doryan Rodríguez que para mí es mejor que Alberto Toril, es nuestro y es más barato. Yurguin Román también. A mí me dolió ver cómo se fue Orlando Galo, que se fue porque Agustín Lleida no le quiso pagar un poquito más, nada más”.

4. Afición

Joseph Joseph: “Integrar a la afición a sentirse parte del equipo para recibir el apoyo incondicional y que esta unión sea parte del éxito”.

José Cabezas: “La identificación de la institución con el asociado, porque los asociados cada vez somos menos, por los fracasos deportivos, pero también hay una desvinculación enorme de la institución con el asociado”.

5. Equipo femenino

Joseph Joseph: “Mantener el éxito a nivel nacional y mejorar la competitividad en la Concachampions”.

José Cabezas: “El equipo femenino es parte importante de la institución”.

6. Liga menor

Joseph Joseph: “La liga menor debe ser medida por la cantidad y la calidad de jugadores que llegan al primer equipo y yo espero que este año sea un buen parámetro para eso”.

José Cabezas: “Para un jugador de ligas menores yo creo que es muy importante cambiarse en el camerino donde se cambió Wílmer López, Mauricio Montero, Joaquín Guillén, Errol Daniels, Juan José Gámez, Luis Marín y ese montón...”.

7. Infraestructura

Joseph Joseph: “Mejorar la experiencia estadio, implementar el plan remedial y reparar los techos del estadio”.

José Cabezas: “Estar en el CAR y vivir ahí, que todo eso es muy bueno y ser tratados con tanto lujo, les hace perder la vocación que ha tenido el futbolista liguista desde el principio, que es vaya al Morera Soto”.

8. El CAR

Joseph Joseph: “La institución puede usar las instalaciones y no tiene que pagar por ellas. Y yo creo que la gran beneficiada de ese acuerdo es la institución, y me parece que así debería de seguir. El CAR no está condicionado a que yo sea presidente para que siga funcionado para la Asociación Liga Deportiva Alajuelense”.

José Cabezas: “Necesitamos el acuerdo con Joseph Joseph, porque el CAR no es de la Liga, nosotros no podemos tomar decisiones del CAR. Hay que recordar que el CAR es prestado y ahí habría que convencer a Joseph Joseph de la manera de cómo se puede mejorar el CAR”.

9. Fichajes bomba

Joseph Joseph: “Tenemos un departamento de scouting que analiza los fichajes. Se están dando salidas y no habrá tantas llegadas porque vamos con la liga menor que Óscar Ramírez conoce”.

José Cabezas: “Lo que tuvimos que haber pagado al quitar a Andrés Carevic, a Alexandre Guimaraes, a los jugadores que sacamos antes de terminar contrato y estar pagando los fichajes bomba que no han servido para nada, eso tiene que pararse. Tiene que haber un comité que llame la atención sobre eso”.

10. Lo que falta

Joseph Joseph: “Tengo claro que falta el título nacional. Tenemos un gran proyecto, una institución que ha mejorado en muchos campos, pero hay tareas pendientes y queremos poder culminar proyectos importantes”.

José Cabezas: “No voten por el miedo, que sea razonado, que sepan por qué votan, no por amiguismo, por compromisos. Merecemos la oportunidad de un cambio, peor no nos puede ir”.

