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Jafet Soto evita revelar cuándo estará listo el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero y explica por qué

Esto es lo más reciente que dijo Jafet Soto sobre los avances en el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Butacas nuevas Construcción del nuevo estadio 16 de julio del 2026 Fotografías: Herediano
Así se veía el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero a mediados de julio. (Fotografías: Herediano/La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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