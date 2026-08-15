Jafet Soto evita revelar cuándo estará listo el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero y explica por qué

La afición del Club Sport Herediano tendrá que esperar un poco más para la inauguración del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, según confirmó el propio Jafet Soto.

Eso lo dijo en la misma entrevista donde respondió si está enfermo o si tiene envejecimiento prematuro; también en la que se refirió a las razones de la salida de José Giacone y donde aseguró que Marcel Hernández “ha llorado mucho” tras su decisión de irse de Costa Rica para el balompié de El Salvador.

“Estamos corriendo, como toda construcción tiene sus atrasos, pero estamos corriendo para que el estadio esté en un par de meses listo para jugar fútbol”, expresó Jafet Soto en la charla que sostuvo con el periodista Yashin Quesada, en el programa Encuentro Deportivo.

Según él, lo que falta es la parte más importante y adelantó que ya la cancha se está despejando, liberándose de la maquinaria y las vigas de acero que se encontraban ahí, porque ya tienen que empezar a hacer los trabajos de instalación de la gramilla como tal.

“Ya hay que traer la alfombra, los materiales, caucho, todo está acá en Costa Rica y esperando traerlo para comenzarlo a instalar. Se va a comenzar por la base en estos días”, detalló.

Según Jafet Soto, el atraso que tienen en este momento es de unos días, porque los trabajos de la cancha como tal estaban previstos que comenzaran el pasado 1.° de agosto.

“Esperamos recuperarlo en este mes y seguir con el plan como lo teníamos previsto”, añadió el presidente de Fuerza Herediana y técnico interino de Herediano.

Jafet Soto y Yendrick Ruiz se hicieron cargo del primer equipo de Herediano mientras el club define quién será su nuevo técnico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al escucharlo, Yashin Quesada le repreguntó que si no iba a decir fecha esta vez para cuándo ya estará listo el estadio.

Cuando ellos comenzaron a hablar sobre el reducto, Jafet Soto indicó que faltan un par de meses, por lo que entonces se puede deducir que el plan es que esté culminado a mediados de octubre.

Pero esta vez, Jafet Soto prefirió no ser tan explícito y él mismo explicó la razón para no hablar públicamente sobre fechas puntuales.

“No quiero hablar, porque estamos muy cerca, entonces ¿para qué? Ya hay demasiada presión con respecto a que lo tenemos que terminar ya. Obviamente esa presión es nuestra y nosotros estamos corriendo para terminar este proyecto lo antes posible.

”Pero estamos tan cerca que para qué voy a decir mañana o pasado mañana. Estamos muy cerca y se está corriendo muchísimo, el clima nos está ayudando, no ha llovido casi nada, más que tres días y después otros tres días. Gracias a Dios podemos seguir avanzando”, apuntó Jafet Soto.

Fue en enero de 2020 cuando Herediano puso manos a la obra en el ambicioso sueño de tener un nuevo estadio, con capacidad para 12.000 aficionados.

Jafet Soto insiste en que falta poco para que el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero esté concluido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el sector este, donde se ubica el bulevar comercial, ya hay varios establecimientos abiertos al público y en el sector norte funciona el gimnasio Smart Fit, en las graderías ya pueden apreciarse las butacas que forman las siglas CSH (Club Sport Herediano).

La nueva casa del Team también albergará el Herediano Tapestry Collection by Hilton, un hotel de lujo con 118 habitaciones. Ubicado en el sector sur del recinto, contará con seis pisos, piscina en la azotea, restaurantes y varias habitaciones con vista directa a la cancha.