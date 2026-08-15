Jafet Soto ya tiene fecha para contar con el nuevo entrenador del Herediano

Jafet Soto aseguró que siempre se sentará en el banquillo, cuando el Herediano lo necesite.

El entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que la derrota 1-0 ante San Carlos no marca el rumbo del Team en el Torneo Apertura 2026 y dio una fecha para la llegada del nuevo estratega.

Jafet se mostró tranquilo pese al decepcionante desempeño del Team, que tuvo poca presencia ofensiva y, aunque generó algunas ocasiones de gol, nuevamente careció de la eficacia necesaria para buscar una victoria como visitante.

“Perdimos, pero no es una derrota. Lo veremos al final del campeonato. Hoy tuvimos una pérdida. Una derrota sería no clasificar, sería no estar peleando el campeonato. Perdimos un partido un poquito más abierto que el primero, muy parejo, muy amarrado. Así es el fútbol”, comentó Soto en conferencia de prensa.

Sobre el momento que vive el Team, tras el despido de José Giacone y la salida de Marcel Hernández, Soto señaló:

“Creo que a veces hay momentos en los que cuesta levantarse de un golpe. A pesar de que hicimos un partido bueno en actitud, nos meten el gol y vamos adelante, al frente. De repente, con errores y desorden. Todo eso es trabajo”, declaró Soto.

Al consultarle a Jafet sobre su continuidad en el banquillo, el estratega fue tajante al asegurar que solo estará de forma interina.

“No voy a seguir (como entrenador). Vamos a sacar estos dos partidos y tenemos que tener entrenador para cuando vengamos de Nicaragua. Ese es el propósito. Esperemos que así se logre, que lleguemos a una negociación lo antes posible y que cerremos este capítulo”, manifestó Soto.

El estratega declaró que siempre volverá al banquillo cuando el club lo necesite, porque es parte de su vida, pero no quiere alargar su estadía en el banco.

“No teníamos suficiente experiencia en el banquillo. Tenemos una estructura robusta, pero nos faltaba experiencia y por esa razón decidí sentarme en el banquillo. Debemos crecer con un poquito de actitud y, sobre todo, tener una mayor disposición para mejorar individualmente”, declaró Soto.