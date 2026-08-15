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Jafet Soto ya tiene fecha para contar con el nuevo entrenador del Herediano

El entrenador del Herediano, Jafet Soto, comentó que solo estará un corto tiempo en el banquillo del Team

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Por Juan Diego Villarreal
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto aseguró que siempre se sentará en el banquillo, cuando el Herediano lo necesite. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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