Gerald Drummond finalizó su participación en el Mundial de Atletismo y dejó en alto el nombre de Costa Rica

A las 6:47 a. m. hora de Costa Rica el costarricense Gerald Drummond disputó el tercer heat de la semifinal de 400 metros con vallas y finalizó su participación en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.

LEA MÁS: Hermana de la maratonista Diana Bogantes refuta a la Fecoa y avala las palabras de periodista

La prueba consiste en dar una vuelta a la pista de 400 metros, saltando 10 vallas a través del recorrido.

Drummond registró un tiempo de 49:48 segundos, con lo cual quedó en el sétimo puesto del heat, lo que no le alcanzó para clasificarse a la final.

A la final llegaban los 2 primeros de cada heat, y los 2 mejores tiempos posteriores a esos 6 clasificados.

Como rivales en su manga, tuvo al campeón olímpico Rai Benjamin de los Estados Unidos y al medallista olímpico Alison Dos Santos.

Gerald logró la clasificación a la semifinal tras registrar 48.81 segundos en las preliminares del domingo, su mejor marca de la temporada; esto lo posicionó 20 entre los mejores 24 del mundo en esta disciplina.

No es la primera vez que Gerald compite una semifinal, ya fue la tercera vez consecutiva que logra posicionarse entre los mejores 24 del planeta.

Tras conseguir la clasificación, expresó lo siguiente: ”Estoy muy contento con el desempeño de hoy en la primera ronda del Mundial. Es mi mejor marca de la temporada, que ha sido bastante difícil para mí“.

“Desde el inicio sabíamos que el momento para correr rápido era el Mundial, y eso fue lo que tratamos de planificar; por el momento ha salido muy bien”, explicó.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘No es culpa mía que Paté metiera nueve atrás’

El mejor tiempo de toda la semifinal lo hizo el nigeriano Ezekiel Nathaniel, con 47:47. En el heat de Drummong, el primer puesto fue para el estadounidense Rai Benjamin con 47:95.

Para el atletismo costarricense, es un gran logro que un deportista logre llegar a las semifinales de un Mundial, por lo que Drummond consiguió completar una exitosa participación.