Puro Deporte

Hermana de la maratonista Diana Bogantes refuta a la Fecoa y avala las palabras de periodista

En sus redes sociales, Gabriela Bogantes relató lo ocurrido en el Mundial de Atletismo de Tokio, Japón

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
La atleta Diana Bogantes ocupó el puesto 55 en la Maratón del Mundial de Atletismo de Tokio, Japón, a pesar del fuerte calor y las condiciones adversas.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diana BogantesGabriela BogantesMundial de AtletismoMaratón
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.