Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘No es culpa mía que Paté metiera nueve atrás’

Liga Deportiva Alajuelense derrotó a San Carlos (2-0) con anotaciones de Creichel Pérez y Anthony Hernández. Y Óscar Ramírez tiene claro por qué no hubo más anotaciones en el encuentro.

- ¿Cómo le cae este resultado anímicamente, porque duermen como líderes y dejaron el marco en cero?

- Bien, hemos ido construyendo el campeonato impregnando gente con chiquillos, incrustándolos, con gente que no ha sido fácil. Llegamos a un punto que nos interesa, porque vienen partidos difíciles y esto será más complejo. Los muchachos aplicándose, antes éramos acelerados.

”No es culpa mía que “Paté” metiera nueve atrás, queríamos aumentar el marcador, pero bien. Y el grupo está consciente del juego en cancha, sociedades, manejos y casi todos están en la misma sintonía”.

LEA MÁS: No se pierda el gol de Creichel Pérez, el festejo de Alajuelense y la cara de Wálter Centeno (video)

- ¿Qué aporta Rashir Parkins? Copiado!

Era un muchacho que llegó lesionado, fue el último que entró en tema competitivo y lo ha venido haciendo bien. Hemos mejorado en la atención de los muchachos, con el video es importante. Y que todos opinen. El fútbol para mí es comunicación y que los chiquillos aprendan no es fácil, ahí vamos.

- ¿Qué evaluación hace de Ronaldo Cisneros, que aún no anota?

- Lastimosamente no ha anotado, el otro día no sé si estaba adelantado. El hecho de la movilidad, él tiene que ser carnada para sacar espacios, y él lo tiene claro, igual que Doryan Rodríguez. Cuando se atacan los espacios con los extremos, que nos dan transiciones, él viene de atrás. La inteligencia es llegar a los espacios y ha encontrado eso. Todo mundo quiere que encuentre un gol y lo siento un poco ansioso.

LEA MÁS: Vea cómo Anthony Hernández anota el segundo gol de Alajuelense ante San Carlos (video)

- ¿No es positivo tantos partidos más que el desgaste?

- Ojo, viene una seguidilla de nueve partidos. Contra Cartaginés estaremos sin seleccionados y viene el Torneo de Copa. Lo importante es dosificar cargas. Vea que ya se nos cayeron tres o cuatro muchachos y ahora viene algo pesado.

”No sé a quiénes nos convocarán, entonces es difícil, pero con eso tenemos que lidiar. En el segundo tiempo sé que la gente quería más goles y los buscamos, tuvimos opciones, pero con dosificación de balón y regulamos el ritmo para algunos muchachos, que quizás son quienes han llevado el peso del partido”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.