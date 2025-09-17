Vea cómo Anthony Hernández anota el segundo gol de Alajuelense ante San Carlos (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Creichel Pérez y Anthony Hernández marcaron los goles en el primer tiempo entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos.

Anthony Hernández le puso la firma al segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense ante San Carlos, un partido que puede seguir en este artículo.

La anotación se gestó a través de una acción de pelota quieta, un tiro de esquina cobrado por Celso Borges y aunque todos fueron la primer palo, nadie tocó la pelota.

Rashir Parkins lo intentó de cabeza, pero no le llegó. Quien sí lo hizo fue el extremo rojinegro Anthony Hernández, quien simplemente tocó el balón con su botín para festejar, ante una nueva mala salida del tercer portero de la Selección de Costa Rica, Alexandre Lezcano.

⏰ 25’ Gol de Anthony Hernández para aumentar la ventaja de Alajuelense pic.twitter.com/EBNtE9PFGI — FUTV (@FUTVCR) September 17, 2025

