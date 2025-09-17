Puro Deporte

Vea cómo Anthony Hernández anota el segundo gol de Alajuelense ante San Carlos (video)

Liga Deportiva Alajuelense consiguió su segunda anotación frente a San Carlos en el minuto 26

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. San Carlos, jornada 9, Torneo de Apertura 2025
Creichel Pérez y Anthony Hernández marcaron los goles en el primer tiempo entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







