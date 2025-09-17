Puro Deporte

No se pierda el gol de Creichel Pérez, el festejo de Alajuelense y la cara de Wálter Centeno (video)

Liga Deportiva Alajuelense se demoró 13 minutos en ponerle cifras al marcador en el partido contra San Carlos

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. San Carlos, jornada 9, Torneo de Apertura 2025
Creichel Pérez se fue a festejar con la afición de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

