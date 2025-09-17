No se pierda el gol de Creichel Pérez, el festejo de Alajuelense y la cara de Wálter Centeno (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Creichel Pérez se fue a festejar con la afición de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense duró tan solo 13 minutos en abrir la cuenta contra San Carlos y provocarle el primer disgusto a Wálter Centeno en el Estadio Alejandro Morera Soto, un partido cuyas principales incidencias las encontrará aquí.

Creichel Pérez fue el encargado de enviar la pelota al fondo, luego de un centro de Fernando Piñar que Johansen Baltodano no despejó bien.

⏰ 13’ Gol de Creichel Pérez para poner el 1-0 a favor de los manudos. pic.twitter.com/Sk7YFB2SlH — FUTV (@FUTVCR) September 17, 2025

