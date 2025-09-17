Novedad en Alajuelense: La Liga estrena un espacio en el Morera Soto que muchos quieren ver

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense tiene una novedad en el Estadio Alejandro Morera Soto, que la estrenó desde el 13 de setiembre, y que seguramente a usted como aficionado le llamará la atención.

Por eso aquí le presentamos un video, pero también le mostramos fotografías de un cambio radical en la Catedral.

¿Recuerda que durante muchos años la sala de prensa estuvo a la par del camerino local en el sector sureste? Ya no es así...

Así que si usted acudió a uno de los Tour guiados por el Morera Soto y se tomó una fotografía frente al micrófono en la sala de prensa, podría planear una nueva visita para repetir la foto, pero en otro rincón de la casa rojinegra.

La Liga construyó una nueva sala de prensa, que se ubica en el sector suroeste del Morera Soto. Y ahí mismo se instaló la zona mixta.

También se cambió de ubicación a los medios de comunicación. Por eso es que ahora verá a muchos periodistas en la platea sur.

Por cierto, recuerde que los Tour guiados por el estadio son los fines de semana, y que el club publica entre semana los días y la hora en sus redes sociales para esta gustada actividad.

El lente de ‘La Nación’ le muestra la nueva zona de prensa en el Morera Soto

Vea una de las novedades en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense está estrenando zona de prensa en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aquí es donde ahora brindan declaraciones los jugadores en los partidos de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense procuró que en su nueva sala de prensa haya mucha iluminación. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la nueva sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto hay más de veinte sillas para periodistas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.