Keylor Navas recibe todas las miradas en la Liga MX: en cuál canal ver Pumas vs. León este domingo

Pumas y Keylor Navas regresan a la actividad en la Liga MX. El cuadro del Halcón recibirá a León a las 12 m.

El duelo tiene la característica que el arquero tico, Keylor Navas, lleva todos los reflectores encima luego de su espectacular actuación contra Tigres a mitad de semana.

En ese cotejo, Pumas sumó su primera victoria y Navas fue clave con cuatro paradas para evitar la caída de su marco.

Keylor Navas entrenó el 4 de enero con Pumas de cara al inicio del torneo de la Liga MX. (Pumas/Pumas)

¿Dónde ver el juego? Copiado!

El partido entre Pumas y León pasará por la pantalla de TUDN, canal que tiene los derechos para Centroamérica de los partidos del equipo capitalino como local en la Liga MX.

Lleno de elogios Copiado!

La actuación de Keylor Navas contra Tigres de México, en la jornada dos de la Liga MX, sigue dando de qué hablar. Ahora fueron los compañeros del tico en Pumas y hasta un excompañero del Real Madrid y PSG (Jesé Rodríguez) quienes alabaron su desempeño.

“El Mejor”, publicó José Juan Macías, delantero de Pumas. Otro jugador felino, Nathan Silva, le comentó: ‘Diferente’, acompañado de unas palmas.

Alan Medina dijo: ‘Ídolo’, también puso un emoji de una cabra (en alusión al término GOAT, que se refiere en inglés al mejor de todos los tiempos en un deporte).

Reviva la actuación de Navas contra Tigres Copiado!

Keylor fue la figura contra Tigres, en el triunfo de Pumas 1 a 0.

Acá puede ver los paradones y la descripción del duelo.