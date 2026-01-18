Keylor Navas recibe todas las miradas en la Liga MX: en cuál canal ver Pumas vs. León este domingo

Keylor Navas y Pumas entran en acción en la tercera jornada de la Liga MX

Por Esteban Valverde
EscucharEscuchar

actualizaciones

Pumas y Keylor Navas regresan a la actividad en la Liga MX. El cuadro del Halcón recibirá a León a las 12 m.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PumasKeylor NavasLiga MX
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído