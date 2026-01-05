Keylor Navas comienza el 2026 de Pumas con el pie en el acelerador

Keylor Navas entrenó el 4 de enero con Pumas de cara al inicio del torneo de la Liga MX.

Keylor Navas y Pumas se preparan desde mediados de diciembre para una temporada en la Liga MX, en la que no tienen margen de error. El calendario arranca con alta exigencia para los felinos, ya que en el primer mes de competencia disputarán cinco cotejos, incluido uno por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Navas y compañía abrirán la temporada el domingo, a las 12:00 m. d., contra Querétaro en el Estadio Universitario. Luego, el miércoles 14 de enero, el conjunto auriazul tendrá su primer gran reto del semestre: enfrentará a Tigres a las 9:00 p. m.

La exigencia para Pumas continuará en la jornada tres ante León. El 18 de enero, a las 12:00 m. d., el cuadro de Navas se medirá a los esmeraldas. Para cerrar el mes, el 30 de enero, Pumas jugará contra Santos Laguna.

Uno de los duelos más importantes del semestre se disputará el 3 de febrero, cuando el equipo de Navas choque ante San Diego FC por la Copa de Campeones de la Concacaf, certamen en el que Pumas está sembrado en la primera ronda.

De esta forma, en apenas 20 días, Navas y sus compañeros habrán recorrido un tramo importante del inicio de la temporada.

La exigencia para Pumas en el presente semestre es máxima, y eso se refleja incluso en los partidos amistosos. En su más reciente duelo de preparación ante Juárez FC, el encuentro terminó en una bronca, según reportaron medios mexicanos, tras una fuerte entrada contra un juvenil que provocó la reacción de ambos banquillos.

Otros compromisos relevantes para Pumas durante el semestre serán los clásicos. Los felinos recibirán a Monterrey el 21 de febrero; enfrentarán al actual campeón mexicano, Toluca, el 3 de marzo; chocarán ante América el 21 de marzo, y el 5 de abril disputarán el duelo frente a Chivas de Guadalajara.

Keylor Navas tiene contrato con Pumas hasta junio, por lo que el futuro del arquero costarricense pronto se convertirá en tema de conversación tanto en México como en Costa Rica.