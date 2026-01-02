Keylor Navas rompió una racha en México: Vea los detalles de su preparación con Pumas

Keylor Navas realiza desde mediados de diciembre trabajos de pretemporada con el Pumas de México.

Keylor Navas vivió con Pumas de México algo que hacía mucho tiempo no disfrutaba en su carrera: una pretemporada completa.

El arquero nacional viajó desde los primeros días de diciembre a México para reportarse a su club, luego de que Pumas no pudiera disputar la fase final de la liguilla mexicana en el certamen pasado.

En años anteriores, el mercado de fichajes, los compromisos con la Selección y entre otras responsabilidades, le impidieron al Halcón realizar una pretemporada; ahora sí pudo completarla y tiene todo listo para debutar el 11 de enero, en el juego que Pumas disputará contra Querétaro.

Navas se reportó en la segunda semana de diciembre a Pumas, donde realizó el acondicionamiento físico designado por el cuerpo técnico en las instalaciones del club. Posteriormente, el equipo pasó a unos días de trabajo en Acapulco, para luego regresar a Ciudad de México y continuar con la preparación física.

Previo a esta pretemporada, el portero, tras su salida del PSG, no había tenido la oportunidad de contar con esta preparación, ya que se integró en enero de 2025 a Newell’s, cuando el plantel ya se encontraba en competencia.

Posteriormente, a mediados del año recién concluido, el futbolista afrontó con la Selección de Costa Rica la Copa Oro 2025 y la eliminatoria mundialista, por lo que su periodo de descanso se vio reducido. Luego llegó su traspaso a Pumas de México, lo cual también provocó que su preparación física se viera interrumpida.

Keylor Navas hizo trabajos en Acapulco, durante la pretemporada de Pumas. (Pumas/Pumas)

Ahora, Navas pasó las fechas festivas mentalizado en el trabajo físico para una nueva temporada. Keylor Navas firmó por un año con Pumas, por lo que solo le restan seis meses de vínculo con el plantel; sin embargo, la posibilidad de extender el contrato está latente.

El arquero tico cumplió 39 años el pasado 15 de diciembre; sin embargo, sus actuaciones en los últimos torneos demuestran que todavía está en plenitud de condiciones.

Pumas afronta este semestre con la responsabilidad y exigencia de su afición de ser protagonista en el certamen mexicano, esto debido a que el cierre de 2025 fue para el olvido.

Entre los retos del club de Navas también está la Copa de Campeones de la Concacaf, donde deberán superar a San Diego FC de Estados Unidos para avanzar a la primera ronda del torneo.