Fútbol

Jugadores de Pumas llenan de elogios a Keylor Navas y hasta un excompañero del Real Madrid lo alaba

Keylor Navas se roba los focos de atención de la Liga MX

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas viajó con el resto de sus compañeros de Pumas a Monterrey para enfrentar a Tigres.
Keylor Navas es la figura del Pumas de México. (Pumas/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasLiga MX
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.