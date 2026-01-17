Jugadores de Pumas llenan de elogios a Keylor Navas y hasta un excompañero del Real Madrid lo alaba

Keylor Navas es la figura del Pumas de México.

La actuación de Keylor Navas contra Tigres de México, en la jornada dos de la Liga MX sigue dando de qué hablar. Ahora fueron los compañeros del tico en Pumas y hasta un excompañero del Real Madrid y PSG, quienes alabaron al tico.

Keylor logró cuatro paradas impresionantes frente a Tigres, donde brilló con una doble tapada luego de un remate de pierna izquierda y un cabezazo que sacó de la línea, pero también logró despejar un remate de larga distancia y achicó de forma efectiva otra vez.

Las jugadas le valieron al nacional ser considerado el jugador del partido y además le garantizaron a Pumas el triunfo con marcador de 0-1, para acumular cuatro unidades y meterse en el tercer lugar de la clasificación.

Ante esto, Keylor publicó un mensaje en redes sociales, donde agradeció el apoyo que recibió.

“Conseguimos el primer triunfo del torneo con un trabajo espectacular de todo el equipo y en una cancha muy complicada”, se lee.

Luego de esto, el posteo se llenó de mensajes de compañeros del Halcón.

“El Mejor”, publicó José Juan Macías, delantero de Pumas. Otro jugador felino, Nathan Silva, le comentó: ‘Diferente’, acompañado de unas palmas.

Alan Medina dijo: ‘Ídolo’, también puso un emoji de una cabra (en alusión al término GOAT, que se refiere en inglés al mejor de todos los tiempos en un deporte).

Para cerrar, el excompañero de Navas tanto en el Real Madrid como el París Saint Germain, Jesé Rodríguez, también le publicó tres aplausos al portero nacional.

Keylor Navas y Pumas se alistan para la tercera jornada del campeonato mexicano, en la que los felinos recibirán a León a las 12 m de este domingo 18 de enero.