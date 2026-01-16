La prensa de México se rinde ante Keylor Navas previo al vital duelo contra León

Keylor Navas fue pilar para que Pumas derrotara como visitante a Tigres.

La prensa mexicana se deshizo en elogios para Keylor Navas luego de la actuación del tico en el duelo que Pumas le ganó 1 a 0 a Tigres. Ahora el nacional es el punto de atracción del cotejo entre su club y León, el próximo domingo.

Pumas recibe a León en el Estadio Universitario a las 12 medio día, en un compromiso que puede servir para los Felinos del DF, como una ratificación de un buen arranque, esto luego de sumar cuatro puntos de seis posibles.

Pumas le ganó a Tigres en la segunda jornada, mientras que en la primera había empata 1 a 1 frente al plantel de Querétaro.

Estadio Deportivo de México tituló luego del partido contra Tigres: “Keylor se comienza a agigantar”. Seguidamente describieron como el tico gana fichas de fundamental para su plantel.

“En el juego contra Tigres fue entonces cuando apareció la jerarquía internacional: Keylor Navas evitó el empate al 64’ con dos intervenciones milagrosas ante remates de Joaquim Pereira", se lee.

Diario Marca en su versión azteca también tuvo palabras de admiración para el nacional.

“Gracias al primer gol de Robert Morales con los universitarios y una gran noche de Keylor Navas, el cuadro auriazul regresa a Ciudad Universitaria con los tres puntos y piensa en León".

La radio W Deportes calentó el cotejo contra León con el siguiente sondeo en redes:

“Con Keylor Navas intratable y el ánimo a tope, Pumas busca su segunda victoria al hilo en casa. ¿Podrá León frenar a los auriazules en CU?“, con este mensaje se denota la importancia del oriundo de Pérez Zeledón para la imagen de su escuadra.

César Garza, compañero de Keylor en Pumas, reflexionó sobre el aporte del costarricense.

“Es muy especial tenerlo en la cancha, ante Tigres se vio lo importante que es para nosotros, pero como líder es fundamental porque es humilde y nos cuenta anécdotas con Cristiano en el Real Madrid. Dentro del campo da una seguridad para jugar única”, detalló.

“JUGAR CON KEYLOR NAVAS ES ESPECIAL” 🗣️



César Garza, jugador de Pumas, explicó lo que significa jugar con una leyenda como el portero tico. pic.twitter.com/pAujsrRSzp — La Octava Sports (@laoctavasports) January 16, 2026

Pumas es tercero de la Liga MX con cuatro puntos, mientras que el segundo lugar es de Chivas con seis, mientras que el líder es Toluca por diferencia de gol.

El otro equipo en el que está un tico en México, el Puebla es décimo de la clasificación con tres unidades. Los del zaguero enfrentarán este sábado a las 9 p. m. a Cruz Azul.