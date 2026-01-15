Fútbol

Gigante lo de Keylor Navas ante Tigres: Si Pumas gana es por el costarricense (vea los paradones)

Keylor Navas está haciendo una actuación muy destacable con Pumas

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas se lució en el primer tiempo del partido entre León y Pumas, en la Liga MX.
Keylor Navas hace una gran actuación contra Tigres en la Liga MX. (X Alex Déleon/X Alex Déleon)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.