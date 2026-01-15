Gigante lo de Keylor Navas ante Tigres: Si Pumas gana es por el costarricense (vea los paradones)

Keylor Navas continúa brillando contra Tigres en el juego que Pumas le está ganando 1 a 0 al conjunto de Monterrey.
El costarricense, en el segundo tiempo, está siendo determinante para los Felinos del DF, esto porque antes del minuto 67 hizo tres paradas determinantes y claves.
El tico primero sacó un remate de larga distancia con mucha potencia que llegó a su izquierda, pero luego hizo una doble parada que enloqueció a la afición rival, esto por que no podían creer que no terminara en gol.
Al minuto 72, Pumas continúa ganando 1 a 0 por la segunda fecha de la Liga MX.
¡Atajada de Keylor Navas (Pumas UNAM) al tiro a gol de Juan Brunetta (Tigres UANL)! Narración de @Pellomaldonado para Estrella TV (EE.UU.) pic.twitter.com/dzRR5Ze4Rz— lilboimx (@lilboimx) January 15, 2026
¡Doble atajada de Keylor Navas (Pumas UNAM) ante Tigres UANL! Narración de @Pellomaldonado para Estrella TV (EE.UU.) pic.twitter.com/Szq9Or4m5u— lilboimx (@lilboimx) January 15, 2026