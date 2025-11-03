Jugador que Herediano le ‘arrebató’ al Saprissa le da réditos a la Selección en el Mundial de Catar

Gabriel Sibaja, quien es ficha del Herediano, tras su paso por el Saprissa, fue elegido como el Mejor Jugador del Partido en el debut de la Selección Sub 17 ante Emiratos Árabes, que concluyó 1-1.

Hace apenas una semana, el Club Sport Herediano anunció el fichaje de dos jóvenes promesas provenientes de la cantera del Deportivo Saprissa, lo que sin duda sorprendió a los seguidores del fútbol costarricense.

El estratégico movimiento para hacerse con los servicios de los gemelos Gabriel y Emmanuel Sibaja, de tan solo 16 años, dio de qué hablar en el ambiente futbolero nacional, al ser ejecutado por el jerarca del Herediano, Jafet Soto Molina, especialmente porque Gabriel era uno de los seleccionados que asistirían al Mundial Sub-17 en Catar.

Precisamente, Gabriel fue titular este lunes en el debut de la Tricolor ante los Emiratos Árabes Unidos, encuentro que finalizó con empate 1-1. El joven volante portó la camiseta número 10 y fue una de las figuras del compromiso.

Gracias a su destacada actuación, fue elegido Mejor Jugador del Partido, demostrando su habilidad y manejo del balón en un mediocampo que debió redoblar esfuerzos tras la expulsión de Isaac Badilla al minuto 30.

Nick Bennette festeja su gol (12), junto a su compañero Gabriel Sibaja Ambos son jugadores del Herediano. (Fedefútbol/Fedefútbol)

Al concluir el encuentro, Gabriel recibió el trofeo que lo distingue como figura del compromiso, lo que sin duda lo coloca en la órbita de los cazatalentos del fútbol mundial y le da réditos al Herediano, al sobresalir en un torneo al que Costa Rica no asistía desde hace ocho años.

En un comunicado de prensa emitido anteriormente, el gerente deportivo del Herediano, Gustavo Pérez, destacó el talento y la proyección de Gabriel y su hermano Emmanuel, expresando la satisfacción del club por su incorporación.

“Son chicos con mucha proyección. Nos sentimos muy orgullosos de poder contar con los dos jugadores. Son de la provincia, pertenecieron a la institución en algún momento y la verdad estamos felices con su llegada, al ser jugadores con gran talento”, comentó Pérez.

El Team también se frota las manos con la actuación de otra de sus joyas, el delantero Nick Bennette, quien fue titular en el debut mundialista y determinante al marcar el tanto del empate para los ticos.

Bennette, hijo del exjugador del Herediano y Cartaginés, Jewisson Bennette, y hermano de Mike y Jewisson, fue uno de los puntos altos de la Selección al anotar al minuto 61, tras un mal rechazo del arquero emiratí Jaseem Abdulla.

Junto a Sibaja y Bennette, el Herediano cuenta en la convocatoria mundialista con el guardameta suplente Marshall Alfaro.