Jugador que Herediano le ‘arrebató’ al Saprissa le da réditos a la Selección en el Mundial de Catar

Joven mediocampista protagonizó un sonado traspaso de Saprissa a Herediano y ahora brilló en el Mundial de Catar

Por Juan Diego Villarreal
Gabriel Sibaja Selección Nacional Sub 17 Mundial de Catar 2025 Herediano 3 de noviembre del 2025 Fotografía: Fedefutbol
Gabriel Sibaja, quien es ficha del Herediano, tras su paso por el Saprissa, fue elegido como el Mejor Jugador del Partido en el debut de la Selección Sub 17 ante Emiratos Árabes, que concluyó 1-1. (La Nación/Fotografía: Fedefutbol)







