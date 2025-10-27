Herediano se luce en el mercado y le arrebata dos fichas a Saprissa

El Club Sport Herediano lo vuelve a hacer: se hizo con los servicios de dos jugadores que pertenecían al Deportivo Saprissa.

A finales del torneo pasado, los florenses ficharon a Joshua Navarro, quien estaba con Alajuelense y, para esta campaña, se vistió de rojiamarillo.

En esta ocasión, las contrataciones proceden de Saprissa: uno de ellos seleccionado que se desempeña como volante y disputará el Mundial Sub-17 con la Tricolor en Qatar.

Se trata de los gemelos Sibaja, Gabriel y Emmanuel Sibaja. Saprissa destacó a Gabriel como promesa de sus divisiones menores. Incluso, en su sitio web dio a conocer que es uno de los cinco morados que estarán en la Copa del Mundo.

“Dos guardametas, un defensor y dos volantes fueron los llamados. Los arqueros Jafeth López e Ian Orourke, el defensor Thiago Cordero, así como los volantes Fabricio Urbina y Gabriel Sibaja son los saprissistas que integrarán el plantel mundialista que disputará el torneo global en noviembre”, destacó Saprissa.

Sin embargo, Herediano sorprendió al dar a conocer que Gabriel y su hermano Emmanuel Sibaja son los nuevos refuerzos de la institución.

“Los jóvenes futbolistas se integran al Club Sport Herediano con el propósito de aportar su talento y proyección como promesas del fútbol nacional. Ambos jugadores pertenecen a la categoría Sub-17: Emmanuel Sibaja se desempeña como lateral izquierdo, mientras que Gabriel ocupa la posición de extremo”, resaltó Herediano.

Gabriel Sibaja es parte de la Selección sub-17 y ahora pasó al Herediano tras dejar Saprissa. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El cuadro rojiamarillo añadió que, antes de su incorporación al Team, Gabriel Sibaja representará a la Selección Sub-17 de Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025, que se disputará en noviembre.

Tras disputar el Mundial en Qatar, Gabriel y Emmanuel, ambos de 16 años, dejarán atrás la camiseta de Saprissa, para vestir la de Herediano.

La Nación conoce que Herediano se enteró de que los gemelos estaban sin contrato con Saprissa, los buscó, les ofreció un proyecto a futuro, que resulto atractivo para los dos y decidieron que defenderán la camisa rojiamarilla.