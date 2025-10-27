Erick Lonis aclara si será el nuevo presidente de Saprissa

El Deportivo Saprissa vive días de cambio. El principal es la partida de Juan Carlos Rojas, quien dejará la presidencia tras 14 años en la silla morada. Mientras Rojas abre la puerta de salida, la figura de Erick Lonis se agiganta en los pasillos saprissistas.

Lonis, quien hace cuatro meses llegó al Comité Deportivo del club, es el encargado de los temas deportivos. Es quien, junto al comité, ve el tema de contratos, renovaciones, salidas, llegadas y ligas menores. Todo está bajo la óptica de Lonis.

Es más, Erick es quien sale ante los medios a dar la cara en los buenos y malos momentos del equipo.

Así sucedió luego del partido en que Saprissa derrotó 2-1 a Puntarenas. Lonis atendió a los medios en la zona mixta del Ricardo Saprissa y ahí respondió a una consulta: ¿Le interesa ser el presidente del equipo ante la renuncia de Juan Carlos Rojas?

LEA MÁS: ‘Es un milagro’, dijo Ricardo Blanco tras romper en llanto en su esperado regreso a Saprissa

“Si algo tengo que decir, y quiero dejarlo claro una vez más, a mí no me interesa el tema de la presidencia. No creo que vaya a ser presidente de la institución por un montón de razones, pero la más importante es mi personalidad”, aseguró Lonis.

Para Erick, un presidente tiene que ser una persona con mucho tiempo para temas de política y reuniones en la Federación Costarricense de Fútbol, y añadió que no dispone de ese espacio.

“Yo no solo no tengo el tiempo, sino que mi personalidad es ser más ejecutivo, de hacer otras cosas, de motivar a la gente, de planeación estratégica, y ahí me siento cómodo. Nuestro sueño es desarrollar un equipo de trabajo que sea top para la institución en todos los niveles: deportivo, financiero, operaciones, estrategia, desarrollo de proyectos y llevar a Saprissa a otro nivel”, destacó Lonis.

Erick Lonis se refirió a los cambios dirigenciales que vive el Deportivo Saprissa y si pretende reemplazar a Juan Carlos Rojas en la presidencia. (Mayela López/Mayela López)

- ¿Quién toma las decisiones deportivas en Saprissa?

- Las cosas no han cambiado desde que me incorporé con Víctor Umaña. Las decisiones deportivas pasan por el comité, y contamos con el criterio de los técnicos de divisiones menores cuando se trata de ligas menores, y con el criterio de Vladimir Quesada y sus asistentes cuando el tema pasa por el primer equipo.

- ¿Usted seguirá más tiempo en Saprissa de lo que había pensado?

- Parece que así será, porque, de acuerdo con las circunstancias, debe haber algún tipo de transición, y eso llevará tiempo. Mi objetivo más importante es aportar para conservar el crecimiento deportivo y el rendimiento del grupo y de las divisiones menores. Seguir consolidando nuestra posición internacional como desarrolladores de jugadores jóvenes. Saprissa es un equipo que produce y desarrolla gran cantidad de futbolistas a nivel nacional e internacional, y estamos impulsando eso. Siempre en disposición de servir, y después las cosas vienen por su propio peso.

Lonis no piensa en la presidencia. Afirmó que, desde su retiro como futbolista, nunca ha estado lejos de la institución y añadió que no necesita un puesto.

“Lo que nos mueve es el reto, las ganas de colaborar, el tema de revivir, juntar y aglutinar todo el saprissismo alrededor de esta institución, que ha sido grande para el país y el fútbol centroamericano”, destacó Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.