Delantero de Puntarenas humilló a la defensa de Saprissa y la afición explota: ‘Da pena lo que les hizo’

Los seguidores del Deportivo Saprissa usaron las redes sociales para desahogarse, debido al gol que marcó Puntarenas en el partido que los morados ganaron 2-1.

“Baile, da pena, los dejaron en evidencia, la edad ya les pesa. Ni un güila marca tan mal”, son algunos de los comentarios en contra de David Guzmán y Óscar Duarte.

El panameño Alexis Cundumí, quien ingresó de cambio al minuto 61, hizo con ellos lo que quiso en la excelente jugada que terminó en gol.

En tiempo de reposición, al minuto 90+6, Cundumí recibió el balón por el sector derecho, ingresó al área, se quitó a David Guzmán con la pierna derecha e hizo lo mismo con Óscar Duarte, quien se vio mal en la barrida y quedó en el suelo. De inmediato, Cundumí disparó de izquierda y abombó las redes.

⏰ 90+7’ Alexis Cundumí anota el descuento para Puntarenas y el partido finaliza 2-1. pic.twitter.com/mqIGMinrRz — FUTV (@FUTVCR) October 26, 2025

“Soy morado, pero qué golazo, y en la cara de esos veteranos”, escribió Anthony Ulloa en Facebook.

Isabel Ugarte agregó: “Un jugador los bailó a todos”. Cinthya Sánchez añadió: “Nos bailaron toditos”.

Germán Montero opinó que Guzmán y Duarte deberían pensar en dar un paso al costado.

El sitio Nación Morada publicó en su cuenta de X: “Observen a Guzmán y a Duarte en este gol. Esa marcación me la hace un chamaco de 19 años, y qué dicha, así aprende y hay tiempo de corregirlo, pero ellos tienen 35 y 36 años”.

Juan Ignacio Jiménez respondió al post y aseguró que lo preocupante es que esto refleja lo que pasa con Saprissa desde el torneo pasado: el equipo se desconecta mentalmente. Dio ejemplos de otras anotaciones que ha recibido el plantel.

Alexis Cundumí, delantero de Puntarenas, ha celebrado en varias ocasiones contra el Deportivo Saprissa. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Pero mientras los morados lamentaron la conquista, el encargado de abombar las redes aseguró que dejó constancia de su buen fútbol.

“La anotación es algo individual, del trabajo diario que uno hace en la semana y de la calidad que uno tiene como jugador”, opinó Cundumí al final del encuentro, y añadió que la intención era sacar un buen resultado en la visita al Ricardo Saprissa.

“Se labora para contrarrestar las virtudes del rival, y en el partido te desenvuelves de otra manera, pero hay que estar más atentos”, señaló el canalero, quien cree que Puntarenas todavía puede clasificar a semifinales.

“No estamos muertos, quedan cuatro partidos y debemos salir a matar, como intentamos hacer en este encuentro y no nos salió. Salimos a ganar los tres puntos, pero no estuvimos concentrados en los dos goles que nos concretaron”, mencionó Alexis Cundumí.

