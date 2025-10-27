Puro Deporte

Delantero de Puntarenas humilló a la defensa de Saprissa y la afición explota: ‘Da pena lo que les hizo’

El jugador de Puntarenas se deshizo de David Guzmán y Óscar Duarte

Por Milton Montenegro

Los seguidores del Deportivo Saprissa usaron las redes sociales para desahogarse, debido al gol que marcó Puntarenas en el partido que los morados ganaron 2-1.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

