Fútbol

Herediano da detalles de sus nuevos fichajes: El jugador mundialista y su hermano provenientes del Saprissa

La dirigencia del Herediano dio los pormenores del fichaje de los hoy exjugadores del Saprissa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Gustavo Pérez habla de los nuevos fichajes del Herediano







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoGustavo PérezGabriel SibajaEmmanuel Sibaja
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.