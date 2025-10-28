Herediano da detalles de sus nuevos fichajes: El jugador mundialista y su hermano provenientes del Saprissa

El gerente deportivo del Club Sport Herediano, Gustavo Pérez, dio detalles sobre los nuevos fichajes del club, procedentes del Deportivo Saprissa.

Los florenses anunciaron este lunes 27 de octubre la incorporación de los gemelos Gabriel y Emmanuel Sibaja, ambos de 16 años y pertenecientes a la categoría Sub-17. Emmanuel se desempeña como lateral izquierdo, mientras que Gabriel ocupa la posición de extremo.

Antes de integrarse a El Team, Gabriel Sibaja representará a la Selección Sub-17 de Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, que se disputará en noviembre.

De acuerdo con Gustavo Pérez, se trata de dos jóvenes con mucho talento y proyección, por lo que en el club están muy satisfechos con su llegada.

El delantero Gabriel Sibaja ya había estado en las ligas menores del Herediano, donde regresa tras su paso por el Saprissa. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

“Son chicos con mucha proyección. Nos sentimos muy orgullosos de poder contar con los dos jugadores. Son de la provincia, pertenecieron a la institución en algún momento y la verdad estamos felices con su llegada, al ser jugadores con gran talento”, comentó Pérez mediante un video enviado por el departamento de prensa del Herediano.

Pérez explicó que Gabriel Sibaja se incorporará al plantel luego de la Copa del Mundo Sub-17, al igual que su hermano Emmanuel, de quien destacó su dinamismo en la posición de lateral.

La intención del club es que ambos jugadores se integren a la categoría Sub-21 y alternen los entrenamientos con el equipo de Primera División, donde serán evaluados por los cuerpos técnicos para medir su rendimiento y progreso, añadió el dirigente.

En mayo de 2016, el volante del Saprissa Jimmy Marín tomó la decisión de dejar el plantel para unirse al Herediano, en uno de los fichajes sorpresa de aquella temporada. Marín fue monarca de la Liga Concacaf —hoy Copa Centroamericana— y campeón nacional con El conjunto florense.

En febrero de este año, el presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que Alajuelense y Deportivo Saprissa se aprovecharon de que las ligas menores del club no contaban con estadio para entrenar y le “robaron” jugadores a la institución.

Jafet fue enfático al referirse al caso del volante saprissista Dax Palmer, quien inició su carrera en las ligas menores del Herediano, pero posteriormente fue fichado por el Saprissa, y advirtió que en su momento exigirá los derechos de formación correspondientes.