Erick Lonis revela qué pasó con los jugadores de Saprissa que se llevó Herediano

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a los jugadores que dejan el club y pasan a Herediano.
Se trata de los gemelos Sibaja, Emmanuel y Gabriel, formados en ligas menores de los morados y que ahora defenderán la camiseta rojiamarilla.
Gabriel forma parte de la Selección Sub-17 que jugará el mundial de la categoría en Qatar.
“Es muy sencillo lo que pasó con ellos, y es lo que ha sucedido durante toda la historia en las ligas menores de Saprissa. Les hicimos una propuesta para mejorar su situación en el club, no la aceptaron y lo entendemos. Creo que formamos buenos jugadores, son buenos muchachos, educados, y los entendemos”, dijo Erick Lonis.
- ¿Cuál es la relación de Saprissa con los agentes de los jugadores?
- La relación es muy buena, excelente, sobre todo con quienes mantienen una línea formal con Saprissa. Entendemos que ellos son parte importante en el fútbol y hemos dejado claro que, al hacer una negociación, deben respetar los intereses de la familia, del jugador y de Saprissa. Si alguien quiere saltarse eso, ahí sí, nosotros no lo aceptamos. Hemos hecho convenios con representantes de equipos internacionales, quienes nos han hecho contactos y vamos bien.
- ¿Qué criterio tiene de que se le ofrezca un contrato profesional a un joven con condiciones o destaque en ligas menores?
- Cuando los jugadores llegan a divisiones menores, lo hacen con más ilusión que con la idea de lo profesional. Están con ganas de jugar y destacar, pero llega un momento determinado en que se proyectan como jugadores profesionales, que podrían llegar a consolidarse en primera, porque no todos alcanzan la máxima categoría y hay muchos estudios sobre eso.
- ¿Qué han hecho en divisiones menores para que algunos jugadores no se vayan?
Les ayudamos con viáticos, nutrición y becas, para que estén tranquilos y la familia pueda resarcirse de lo que ha invertido. En este periodo hemos mejorado la situación a unos 8 jugadores y también en femenino, y queremos hacerlo con 14 o 15 jóvenes más, y la mayoría acepta.
“Los muchachos que se fueron a Herediano no lo aceptaron, y es normal. Nosotros debemos conservar el equilibrio; antes había un desequilibrio muy marcado con jugadores talentosos que ganaban cierta cantidad y otros no tan talentosos que ganaban poco, y esa brecha hemos querido cerrarla”
- ¿Está inflado el mercado en las divisiones menores?
- Creo que sí, y tenemos que ser muy responsables en esa parte, primero pensando como formadores. No podemos pagar cifras que, desde nuestro punto de vista, no son razonables por varias razones, y una es que a veces eso no le hace bien a un joven. Por experiencia y hablando con formadores, muchas veces se pagan sumas que no corresponden al rendimiento o a la expectativa, y eso le hace daño. Si el jugador va mejorando o proyectando, tendrá otras condiciones y con el tiempo un contrato profesional.
