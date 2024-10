Yendrick Ruiz vive zozobra por grave lesión

Yendrick Ruiz apenas pudo estar en cancha ocho minutos, en el duelo entre Herediano y Alajuelense (1-1). La cara del histórico goleador del Team al salir de cambio lo decía todo: el dolor parecía insoportable, la preocupación lo embargaba y también reflejaba mucha zozobra, al no saber la gravedad de su lesión en el brazo izquierdo.

A Yendrick Ruiz, referente del Herediano, le inmovilizaron su brazo izquierdo en el estadio mientras recibía atención en un centro médico. (MAYELA LOPEZ)

En la transmisión de FUTV señalaron que la dolencia de Ruiz podía tratarse de una dislocación de hombro. Así lo consignaron también las emisoras presentes en el Carlos Alvarado. Sin embargo, una fuente muy cercana al delantero aseguró a La Nación en el estadio que se trata de una fractura. Faltaban en ese momento los exámenes que lo confirmaran.

Ruiz entró en el 80′ por José De Jesús González y su consigna era potenciar el ataque de un conjunto florense urgido de puntos. No obstante, luego de un choque que en principio no pareció aparatoso, tuvo que abandonar el compromiso en el 88′ y darle su lugar a Juan Miguel Basulto.

El propio González le envió un sentido mensaje al líder de los rojiamarillos y recalcó que el golpe es fuerte para el camerino.

“Yendrick es un gran goleador y además de eso es una increíble persona, lo considero un amigo porque siempre se alegra de mis goles y me apoya en todo. Me duele mucho que se lesione del brazo y no entiendo por qué le pasan estas cosas, pero lo vamos a apoyar y estaremos a su lado. Me parece que tuvo una fractura en el brazo y le dolía mucho”, manifestó el mexicano.

Ruiz recibió apoyo de compañeros y rivales, tras el juego entre Herediano y Alajuelense. Uno de los más preocupados fue su hermano, Bryan Ruiz, quien es asistente de la Liga y estuvo a su lado al presentarse esta situación.

Yendrick recibió atención médica en el estadio, sin embargo, deberá pasar por más estudios para determinar los pasos a seguir.