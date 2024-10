Herediano vs. Alajuelense en vivo: Todo lo que debe saber de un partido trepidante

Herediano y Liga Deportiva Alajuelense disputan un juego catalogado de “eléctrico” por Alexandre Guimaraes y definido por Jafet Soto como “un partido complicado deportivamente hablando”. El pulso está pactado para las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara y corresponde a la jornada 16 del Torneo de Apertura 2024.

La Liga llega como líder invicto a este encuentro, con 30 puntos en 14 partidos disputados; mientras que el Team se ubica en la sexta posición, con 23 unidades en 14 presentaciones. El partido que estos equipos tienen pendiente es entre ellos.

“Es un partido complicado para ambos equipos desde el punto de vista deportivo. Los dos saben lo que se están jugando y están pensando en las semifinales de la Copa Centroamericana. Creo que es indudable; ambos conjuntos estamos pensando en eso, pero le estamos dando prioridad al campeonato nacional”, manifestó Jafet Soto.

Mientras que Alexandre Guimaraes mencionó: “Arrancamos una seguidilla que nos puede encaminar hacia, no solo mantener el primer lugar, sino intentar ampliar el margen contra los que vienen atrás.

”Nosotros sabemos bien lo que significan este tipo de partidos que son clásicos, conocemos también de la necesidad que tiene el equipo adversario de escalar posiciones, ya que la tabla para los que están ahí peleando el tercer y cuarto lugar está muy reñida”.

Herediano y Liga Deportiva Alajuelense prometen no guardarse nada en el partido de este 19 de octubre en el Estadio Carlos Alvarado. (Jorge Navarro y John Durán)

Herediano reporta las bajas de Aarón Cruz por lesión y de Marcel Hernández por expulsión. Al atacante cubano le impusieron un castigo de tres partidos de suspensión y una multa de ¢225.000 “por ser responsable de dar un golpe a un adversario y configurarse el agravante de no estar en disputa el balón”.

Alajuelense aún no tiene disponible al español Iago Falque, quien después de que el equipo regrese de Guatemala hará las pruebas de rigor para ver si está listo para ser tomado en cuenta de nuevo.

Andy Rojas y Celso Borges serían titulares en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Fotografía: Albert Marín

Larry Angulo se pierde el juego de este sábado contra Herediano, pues por recibir doble amarilla el miércoles pasado, le impusieron un partido de suspensión y una multa de ¢70.000.

¿Dónde puedo ver el partido Herediano vs. Alajuelense?

El partido entre Herediano y Alajuelense será transmitido por la señal de FUTV. Recuerde que en este en vivo de nacion.com podrá leer la previa, seguir las principales incidencias y que una vez concluido el partido en este mismo artículo encontrará el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el juego en Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM).

Palabras de Alexandre Guimaraes previo al juego Herediano vs. Alajuelense

Alexandre Guimaraes habla previo al juego Herediano vs. Alajuelense

El precio de las entradas para Herediano vs. Alajuelense

Herediano informa que las entradas se pueden adquirir este sábado en las oficinas del club desde las 9 a. m. hasta mediodía, o bien, a través de Specialticket.net.

La última vez que Herediano y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentaron en el Estadio Carlos Alvarado fue en la semifinal del torneo pasado. Fotografía: Albert Marín

El Team advierte que no se permite el acceso de la barra organizada del equipo visita, ni de ningún miembro perteneciente a la misma. Además, el cuadro rojiamarillo señala que se reserva el derecho de admisión.

“Es una final que nos jugamos”, afirmó el técnico de Herediano, Jafet Soto.

Nuestro director técnico, Jafet Soto, hace una invitación a la afición florense para el juego de mañana ante Alajuelense ❤️💛



Adquirí tus entradas en Oficinas del Club hoy hasta las 5:30 p.m, mañana de 9 a.m a 12 m.d

y en https://t.co/X9GjhvjfJG#SomosÚnicos #CSH pic.twitter.com/LwjGSf5FX9 — Club Sport Herediano (@csherediano1921) October 18, 2024

Este es el precio de las entradas para el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Herediano)

Jafet Soto volvió a hablar del partido pendiente con Alajuelense

Jafet Soto no ha dejado de hablar de aquel partido entre Alajuelense y Herediano que no se jugó en setiembre por solicitud de la Fuerza Pública, al no contar con la cantidad suficiente de policías para hacer el operativo que requiere un partido clase A, debido a que debían resguardar la seguridad en las fiestas patrias.

La polémica creció porque el Comité de Competición reprogramó el partido para el 16 de noviembre, justo en la fecha FIFA cuando la Selección de Costa Rica jugará contra Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Tanto Osael Maroto como Claudio Vivas se unieron a la voz del técnico rojiamarillo para que los partidos que se fijaron para ese día se jueguen en otro momento, con el propósito de que la atención total se centre en la Selección.

Sin embargo, en la Unafut insisten en que el calendario no tiene mucho margen y no se cuenta con fechas disponibles.

“Soluciones hay. Seguro lo que quieren en la Unafut es irse de vacaciones el 23 de diciembre. Como no saben de fútbol y ya tienen sus boleticos en mano, quieren irse. ¡Diay! Como no saben nada de fútbol, no se les ocurre que se puede correr una semana el campeonato y darle prioridad a la Selección Nacional. Pero como no saben de fútbol, no lo van a hacer”, expresó Jafet Soto en conferencia de prensa.

Jafet Soto tiene bien estudiada a Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nación)

Indignado por las decisiones tomadas, Soto recordó que la Unafut fue creada por los clubes y que no es la autoridad sobre los equipos de la Primera División.

“Es increíble que no quieran jugar la final el 28 de diciembre. Están acostumbrados a mucho TikTok, pero no son de fútbol. Todos ellos deben irse porque no son de fútbol. Tienen que entender que ellos trabajan para los equipos y no los equipos para ellos”, afirmó Soto.

Según el reglamento de competición, para que un equipo pueda optar por la suspensión de un partido, debería contar con al menos seis futbolistas convocados a selecciones nacionales.

Así marcha la tabla antes de la jornada 16

1. Alajuelense: 30 puntos en 14 juegos

2. San Carlos: 29 puntos en 15 juegos

3. Cartaginés: 25 puntos en 15 juegos

4. Guanacasteca*: 25 puntos en 15 juegos

5. Saprissa: 24 puntos en 14 juegos

6. Herediano: 23 puntos en 14 juegos

7. Sporting: 23 puntos en 15 juegos

8. Liberia: 18 puntos en 14 juegos

9. Pérez Zeledón: 15 puntos en 15 juegos

10. Santa Ana: 13 puntos en 15 juegos

11. Puntarenas: 8 puntos en 15 juegos

12. Santos: 5 puntos en 15 juegos

Los árbitros del partido Herediano vs. Alajuelense

Adrián Chinchilla al centro, asistido por Diego Salazar y Octavio Jara. Cuarto árbitro: Carlos Salazar. VAR: Jesús Montero. AVAR: Josué Mejía.

